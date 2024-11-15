Στους κορυφαίους προορισμούς για τη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων και ταξιδιών κινήτρων σε παγκόσμια κλίμακα, περιλαμβάνεται η Μήλος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Προορισμών 2024, που συνέταξε το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων Εταιριών Διαχείρισης

Προορισμών (DMCs) και εξειδικευμένων παρόχων υπηρεσιών εκδηλώσεων, Global DMC Partners.

Η κατάταξη της Global DMC Partners βασίστηκε σε αναφορές και Αιτήσεις Υποβολής Προτάσεων(RFPs), που ελήφθησαν για προγράμματα που πραγματοποιούνται εντός του 2024 στο δίκτυο συνεργατών της DMC παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τη λίστα προορισμών, η Αθήνα συναντάται στην 6η θέση στη δεκάδα με τους πιο δημοφιλείς προορισμούς συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων, με το Παρίσι να βρίσκεται στην κορυφή, τη Βαρκελώνη να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, το Άμστερνταμ στην τρίτη, το Λονδίνο στην τέταρτη και την πρώτη πεντάδα να συμπληρώνει η Λισαβόνα. Ενώ, τη δεκάδα ολοκληρώνουν, η Μαδρίτη, η Βιέννη, η Ρώμη και το Βερολίνο.

Η Ελλάδα έχει παρουσία και με τα νησιά της, όπως η Μήλος, Κέρκυρα και η Αίγινα τα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ των 7 κορυφαίων, δευτερευόντων προορισμών για το 2024. Σε αυτή τη λίστα, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία και ακολουθούν η Χαβάη, η Κόστα Ρίκα, η Αγία Λουκία, η Περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια της Ιταλίας (Μπολόνια, Πάρμα και Μόντενα), τα ελληνικά νησιά (Κέρκυρα, Αίγινα, Μήλος) και οι πόλεις των δυτικών ΗΠΑ, όπως η Μινεάπολη, το Κάνσας και το Λούισβιλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.