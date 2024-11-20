Με τα νέα δεδομένα που προσφέρουν τα τεστ DNA, όπως τα Ancestry και 23&Me, ο «τουρισμός κληρονομιάς» έχει αναδειχθεί σε δημοφιλή τάση. Αυτά τα τεστ παρέχουν εκτιμήσεις για την προέλευση του DNA, επιτρέποντας στους ανθρώπους να ανακαλύψουν τις πιθανές τους ρίζες και να εξερευνήσουν περιοχές που συνδέονται με τις οικογενειακές τους καταβολές, ακόμη και αν δεν έχουν άμεση γνώση της γενεαλογίας τους, σύμφωνα με το BBC.

Το ταξίδι για ανακάλυψη των ριζών δεν αφορά μόνο την αναζήτηση των οικογενειακών καταβολών, αλλά αποτελεί και μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στον υπερτουρισμό, ιδίως στην Ευρώπη. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βλέπουν τις υψηλότερες συχνότητες τουρισμού (και υπερτουρισμού) στον κόσμο, ενθαρρύνουν την προώθηση του τουρισμού κληρονομιάς. Αυτός ο τύπος τουρισμού βοηθά τους επισκέπτες να ανακαλύψουν μικρότερα χωριά και λιγότερο επισκέψιμες περιοχές, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και βοηθώντας στη μείωση της υπερσυγκέντρωσης επισκεπτών σε δημοφιλή σημεία.

Τα ταξιδιωτικά γραφεία που ειδικεύονται σε ταξίδια κληρονομιάς έχουν αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το 2021, το Kensington Tours συνεργάστηκε με το Ancestry.com για να δημιουργήσει ειδικές διαδρομές κληρονομιάς σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία και η Γκάνα, με τη βοήθεια επαγγελματιών γενεαλόγων. Αυτά τα ταξίδια, που κέρδισαν σε δημοτικότητα μετά το τέλος της πανδημίας, προσφέρουν μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση των περιοχών που έχουν ιστορική και συναισθηματική σημασία για τις οικογένειες.

Η ανάπτυξη του τουρισμού ανακάλυψης ριζών δεν περιορίζεται μόνο στις ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν προωθήσει αυτή την πρακτική για δεκαετίες. Άλλες χώρες παγκοσμίως προσφέρουν επίσης νέους και καινοτόμους τρόπους για να βοηθήσουν τους ταξιδιώτες να συνδεθούν με την κληρονομιά τους και να επανασυνδεθούν με τις ρίζες τους μέσω του τουρισμού.

Αυτός ο νέος τύπος τουρισμού φαίνεται να είναι μια αναπτυσσόμενη τάση, που ενθαρρύνει τις οικογένειες να επανασυνδεθούν μέσω του ταξιδιού και να ενισχύσουν τη σχέση τους με την πολιτιστική και οικογενειακή τους κληρονομιά.

Ιταλία

Το 2024, η Ιταλία γιορτάζει το «Έτος Ιταλικών Ριζών στον Κόσμο», ενθαρρύνοντας την ιταλική διασπορά να επανασυνδεθεί με τις ρίζες της. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει δημιουργήσει τον ιστότοπο Italea για να βοηθήσει τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τις οικογενειακές τους ιστορίες σε όλη την Ιταλία.

«Τα ταξίδια κληρονομιάς ήταν το θεμέλιο της επιχείρησής μου, αποτελώντας περισσότερο από το 95% της δουλειάς μας»

Ο Μαρίνο Καρντέλι, ιδρυτής του ταξιδιωτικού γραφείου Experience BellaVita, σημειώνει ότι πάνω από το 95% της δουλειάς του επικεντρώνεται στον τουρισμό κληρονομιάς, βοηθώντας πελάτες να ανακαλύψουν τις ιταλικές τους ρίζες μέσω γενεαλογικών υπηρεσιών. Παρά τις δυσκολίες στην αναζήτηση οικογενειακής ιστορίας λόγω της μετανάστευσης και των καταστροφών στον πόλεμο, η Ιταλία διαθέτει αρχεία που χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα και προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για την κληρονομιά των επισκεπτών. Πολλοί Ιταλοί μετανάστευσαν στις αρχές του 1900 και τα αρχικά τους σπίτια μπορεί να έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων.

Γκάνα: Κύριος προορισμός για τουρισμό κληρονομιάς

Η Γκάνα, που ήταν κεντρικό λιμάνι στο διατλαντικό εμπόριο σκλάβων, έχει υποδεχτεί για χρόνια μέλη της αφρικανικής διασποράς για να επανασυνδεθούν με τις ρίζες τους, με πρωτοβουλίες όπως το Έτος Επιστροφής το 2019 και το Πρόγραμμα Ιωσήφ το 2007. Η άνοδος των τεστ DNA έχει ενισχύσει περαιτέρω το ενδιαφέρον, επιτρέποντας στους απογόνους των Αφρικανών να εντοπίσουν τις καταγωγές τους σε συγκεκριμένες περιοχές ή εθνοτικές ομάδες.

Κάστρο Ελμίνα

Ως σημαντικό λιμάνι κατά τη διάρκεια του εμπορίου σκλάβων, η Γκάνα παραμένει ένας σημαντικός προορισμός για τον τουρισμό κληρονομιάς. Ιστορικοί χώροι όπως το Κάστρο Ελμίνα, όπου κρατούνταν οι σκλάβοι πριν μεταφερθούν στην Αμερική, αποτελούν βασικούς σταθμούς για όσους εξερευνούν την κληρονομιά τους. Ταξίδια κληρονομιάς, όπως το «Ταξίδι Ανθρωπιάς στην Πόρτα της Μη Επιστροφής» της Kensington, προσφέρουν επισκέψεις σε αυτά τα σημεία και συναντήσεις με ειδικούς για να εξερευνήσουν τις ιστορίες των επισκεπτών, τις πολιτισμικές τους ρίζες και τα έθιμα τους.

Σκωτία

Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε όλο τον κόσμο μπορούν να διεκδικήσουν κάποιου είδους σκωτσέζικη καταγωγή, σύμφωνα με το Visit Scotland, και ως αποτέλεσμα, εκατομμύρια ταξιδιώτες επιστρέφουν κάθε χρόνο για να επανασυνδεθούν με τις ρίζες τους. Ειδικότερα, το 70% των επισκεπτών "μακρινών αποστάσεων" (αυτοί που προέρχονται από πιο μακρινές περιοχές όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Ασία) δηλώνουν ότι η ιστορία και ο πολιτισμός είναι ο λόγος για την επίσκεψή τους - και πολλοί που έρχονται αναφέρουν ότι αισθάνονται «να επιστρέφουν σπίτι». Η Σκωτία βλέπει, επίσης, μια άνοδο στα ταξίδια με βάση την ιστορία που βασίζονται σε δημοφιλείς εκπομπές που διαδραματίζονται στη χώρα όπως το Outlander.

Για ταξιδιώτες που γνωρίζουν τα ονόματα ορισμένων από τους προγόνους τους, ο κυβερνητικός ιστότοπος Scotland's People προσφέρει αρχεία με δυνατότητα αναζήτησης με βάση το όνομα και το έτος. Άλλοι, που μπορεί απλώς να ξεκινούν με ένα χαρακτηριστικό σκωτσέζικο επώνυμο, μπορούν να δοκιμάσουν να ερευνήσουν το όνομα της φυλής τους. Μια μικρή επιχείρηση με έδρα το Leith, η Scots Clan, προσφέρει μια ολοκληρωμένη λίστα AZ για κάθε φυλή, με μότο, ταρτάν και σχετικά άτομα και μέρη.

Καλύπτοντας περισσότερες από 30 τοποθεσίες και 5.000 χρόνια ιστορίας, το Explorer Pass που προσφέρεται από τη Historic Environment Scotland είναι ένας τρόπος για να ανακαλύψετε μέρη που μπορεί να είναι οικογενειακής σημασίας, όπως το Κάστρο Campbell ή ακόμη πιο αρχαίοι προγόνοι του Προϊστορικού και Σκανδιναβικού οικισμού Jarlshof.

An old damaged house boat parked on the interior of Dal lake in Srinagar, Indian controlled Kashmir

Ινδία

Με τη μεγαλύτερη διασπορά στον κόσμο, με περίπου 18 εκατομμύρια ανθρώπους που γεννήθηκαν στη χώρα να ζουν στο εξωτερικό, η Ινδία έχει καλούς λόγους να προσελκύει τους πολίτες και άλλους με ινδική καταγωγή πίσω για μια επίσκεψη. Πιο πρόσφατα, η κυβέρνηση εγκαινίασε το Pravasi Bharatiya Express, ένα ολοκαίνουργιο τουριστικό τρένο ειδικά για όσους έχουν ινδική καταγωγή. Πρέπει να είστε μεταξύ 45 και 65 ετών για να πληρείτε τις προϋποθέσεις για τη βόλτα, η οποία έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 9 Ιανουαρίου 2025, μια ημερομηνία που επιλέχθηκε για να τιμήσει την επιστροφή του Μαχάτμα Γκάντι από τη Νότια Αφρική στην Ινδία το 1915.

Αν και το τρένο έχει χωρητικότητα μόνο 156 επιβατών, το ταξίδι των τριών εβδομάδων θα καλύψει σημαντικά τουριστικά και θρησκευτικά αξιοθέατα σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Ayodhya, Patna, Gaya, Varanasi, Mahabalipuram, Rameshwaram, Madurai, Kochi, Goa, Ekta Nagar (Kevadia ), Ajmer, Pushkar και Agra. Η κυβέρνηση θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους για τους επιλεγμένους.

Είναι πιθανό αυτού του είδους οι επενδύσεις να συνεχιστούν καθώς η Ινδία εστιάζει τις τουριστικές της προσπάθειες στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η χώρα έχει ήδη δει μια ώθηση μετά την πανδημία, με αύξηση 46% τόσο στον εισερχόμενο όσο και στον εξερχόμενο τουρισμό, σύμφωνα με την Trevolution Group. Πίσω από αυτή την τάση, η έκθεση είδε ένα μεγάλο άλμα στους Ινδοαμερικανούς που επιστρέφουν στη χώρα για να δουν φίλους και συγγενείς, υποδηλώνοντας ότι τα ταξίδια για επανασύνδεση με τις ρίζες θα συνεχίσουν να αποτελούν κινητήρια δύναμη τουριστικής ανάπτυξης για τη χώρα.

Ηνωμένες Πολιτείες

Αν και οι ΗΠΑ και ο Καναδάς είδαν και οι δύο άφθονη ευρωπαϊκή μετανάστευση κατά τη διάρκεια των ημερών τους ως βρετανικές αποικίες, το κόστος αυτής της μετανάστευσης για τους ιθαγενείς έχει παραμεριστεί πάρα πολύ συχνά. Συχνά εξαναγκασμένοι να βρίσκοντα μακριά από τα πάτρια εδάφη τους, οι ιθαγενείς δεν είχαν διαφορετική επιλογή από το να ζήσουν αλλού. Σήμερα, ορισμένα τουριστικά γραφεία έχουν κάνει σημαντικές προσπάθειες για να καλωσορίσουν τους απογόνους πίσω, συνεργαζόμενοι με τοπικούς ιθαγενείς ηγέτες για να διατηρήσουν και να μοιραστούν τη σημαντική ιστορία με εκτοπισμένους απογόνους και άλλους επισκέπτες στην περιοχή.

Ένα παράδειγμα είναι η περιοχή που είναι τώρα το Macon, στην Τζόρτζια, που κάποτε ήταν 60 χωριά που αποτελούσαν το έθνος Muscogee (Creek). Ωστόσο, ο νόμος για την απομάκρυνση των Ινδιάνων του 1830 μετέφερε βίαια το έθνος Muscogee στην Οκλαχόμα. Ωστόσο, η σημασία της αρχικής ιστορικής τοποθεσίας δεν χάθηκε ποτέ και το τουριστικό γραφείο Visit Macon εργάζεται σε συνεργασία με το Έθνος Muscogee για τη διατήρηση ιστορικών τοποθεσιών όπως το Εθνικό Ιστορικό Πάρκο Ocmulgee Mounds, που φιλοξενεί 17.000 χρόνια ιστορίας των ιθαγενών. Οι ενδιαφερόμενοι και οι δύο πίεσαν να χαρακτηριστεί η περιοχή ως εθνικός δρυμός και, εάν παραχωρηθεί, θα γίνει ένα από τα πρώτα πάρκα στη χώρα που θα συνδιαχειρίζεται μια φυλή ιθαγενών.

Πολίτες από το έθνος του Muscogee έχουν επιστρέψει στη γη τους όχι απλώς ως επισκέπτες, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες σε οικοδόμηση πρωτοβουλιών και εορτασμών για την πόλη Macon. Η Υπηρεσία Εθνικού Πάρκου προσλαμβάνει τακτικά πολίτες της Muscogee (Creek) και δίνεται προτεραιότητα στα μέλη του Nation για τις διαθέσιμες θέσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2024, αποκαλύφθηκαν οι πρώτες πινακίδες που μοιράζονται τόσο το αγγλικό όσο και το όνομα Creek, με 100 ακόμη να προορίζονται να τοποθετηθούν στην περιοχή του κέντρου της πόλης τους επόμενους μήνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.