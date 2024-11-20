Με δύο νέες διεθνείς διακρίσεις ξεκινάει η προβολή της Νάξου για την επόμενη σεζόν. Σύμφωνα με το MSN.com, η Νάξος συγκαταλέγεται στους προορισμούς της «μυστικής» Ευρώπης, που μπορούν ακόμη να προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο https://x.com/NaxosIslands/status/1858506551855653124

Ο αμερικανικός ιστότοπος με τους εκατοντάδες εκατομμύρια αναγνώστες αναφέρει πως «αν αναζητά κανείς ένα αυθεντικό ελληνικό νησί χωρίς το χάος υπερτουριστικών προορισμών, η Νάξος αποτελεί την ιδανική επιλογή με τις πανέμορφες παραλίες και τα παραδοσιακά χωριά της να γίνονται πόλος έλξης, πριν και μετά το καλοκαίρι».

Η Νάξος συγκαταλέγεται στους προορισμούς της «μυστικής» Ευρώπης που μπορούν ακόμη να προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο και κατέχει την 4η θέση στη λίστα του δημοφιλούς Αμερικανικού https://t.co/unw89Q0Xqa που διαθέτει δεκάδες εκατομμύρια αναγνώστες! pic.twitter.com/nkh9bI21i1 — Naxos&Small Cyclades (@NaxosIslands) November 18, 2024

Στη λίστα του MSN.com και του Starsinsider η Νάξος κατέχει την 4η θέση ανάμεσα σε 30, συνολικά, περιοχές από Κροατία, Ιταλία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ισλανδία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Εσθονία, Γαλλία, Πορτογαλία, Τσεχία, Σκωτία, Δανία, Τουρκία, Ισπανία, Αυστρία, Γερμανία, Πολωνία, Σουηδία και Αγγλία.

«Φέτος η τουριστική κίνηση στη Νάξο τον Σεπτέμβριο εμφανίστηκε ενισχυμένη κατά 10,6%, σε ακτοπλοϊκές αφίξεις, ενώ εντυπωσιακά κινήθηκαν και οι αεροπορικές αφίξεις με αύξηση 32% σε σύγκριση με πέρυσι. Η ανάδειξη του νησιού σε ποιοτικό προορισμό στις αγορές του εξωτερικού για επίσκεψη εκτός υψηλής σεζόν μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Το αφήγημά μας βρίσκει ανταπόκριση σε ένα ειδικό κοινό μέσα από οργανωμένες εκθεσιακές συμμετοχές, ανάπτυξη social media, ταξίδια εξοικείωσης και σειρά δημοσιευμάτων και διακρίσεων αδιάκοπα, όλο τον χρόνο», σημειώνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

Kορυφαίος βιώσιμος προορισμός για τους Βρετανούς

Πριν λίγες μέρες ο δήμος συμμετείχε στη διεθνή έκθεση τουρισμού WTM 2024 στο Λονδίνο που με τη βοήθεια ειδικών, προγραμματίστηκαν συναντήσεις με επαγγελματίες, bloggers, travel influencers και δημοσιογράφους οι οποίοι «τροφοδοτούν» δημοφιλή ΜΜΕ όπως Times, MSN, Daily Telegraph κλπ.

Επιπλέον, μετά το τέλος της έκθεσης σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος βιώσιμος προορισμός της Ελλάδας μετά από ψηφοφορία 13.000 πελατών, σε δύο εκ των πλέον εδραιωμένων ταξιδιωτικών μηχανών σύγκρισης τιμών και κρατήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην κατεύθυνση αυτή, προηγήθηκε τον Σεπτέμβριο ταξίδι εξοικείωσης εξειδικευμένων τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων που υλοποιήθηκε από τον δήμο σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Μ.Βρετανίας.

