Οι 4 Έλληνες που πνίγηκαν στον Τιτανικό

Του Νικόλα Μπάρδη

Το ημερολόγιο έδειχνε 14 Απριλίου 1912 όταν το επιβατηγό υπερωκεάνιο Τιτανικός συγκρούστηκε με ένα παγόβουνο, κατά το παρθενικό του ταξίδι από το Σαουθάμπτον προς τη Νέα Υόρκη. Λίγες ώρες αργότερα το πλοίο βυθίζεται στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού και παίρνει μαζί του 1.500 ανθρώπινες ψυχές, από τους συνολικά 2.224 επιβαίνοντες. Στη λίστα των θυμάτων βρισκόταν και τέσσερις Έλληνες, γεγονός που λίγοι από εμάς γνωρίζουν.

Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ο Βασίλειος Καταβέλος, και τα αδέρφια Απόστολος και Δημήτρης Χρονόπουλος πήραν το καράβι για την Αμερική για να κάνουν μία νέα αρχή, να δουλέψουν και να επιστρέψουν με χρήματα πίσω στην πατρίδα και τις οικογένειές τους. Και οιτέσσερις κατάγονταν από το χωριό Άγιος Σώστης Μεσσηνίας, και βρήκαν τραγικό θάνατο καταμεσής τους ωκεανού. Ξεκίνησαν το ταξίδι τους με όνειρα και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, όμως τίποτα δεν προμήνυε το κακό που ερχόταν…

Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος ήταν 30 ετών τότε, και ζούσε ήδη στην Αμερική. Επέστρεψε στην Ελλάδα, παντρεύτηκε, απέκτησε έναν γιο και αφού έφτιαξε το σπίτι, αποφάσισε να επιστρέψει στην Αμερική για δουλειά, προκειμένου να βγάλει χρήματα και επιστρέφοντας να ανοίξει ένα μαγαζί στο χωριό. Οι συγγενείς του επέμεναν να μην πάει πάλι στην Αμερική, εφόσον παντρεύτηκε και είχε πίσω γυναίκα και ένα παιδί τριών μηνών, όμως εκείνος ήταν αποφασισμένος να κάνει ένα τελευταίο ταξίδι στην γη της επαγγελίας, για να μαζέψει χρήματα και να προχωρήσει τα επιχειρηματικά του σχέδια.

Μάλιστα, οι τέσσερις Έλληνες βρίσκονταν στη Μασσαλία και επρόκειτο να ταξιδέψουν με άλλο καράβι στην Αμερική, όμως κάποιος τους πληροφόρησε για τον Τιτανικό, και εφόσον θα έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι σε συντομότερο χρονικό διάστημα, αποφάσισαν τελευταία στιγμή να αλλάξουν τα εισιτήρια και να ταξιδέψουν με αυτό το νέο και πολλά υποσχόμενο υπερωκεάνιο.

Απ’ την άλλη πλευρά ο Βασίλειος Καταβέλος είχε τρία μικρότερα αδέρφια, ένας εκ των οποίων είχε μεταναστεύσει ήδη στην Αμερική και αποφάσισε να κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι για να πάει να τον βοηθήσει σε διάφορα θέματα που αντιμετώπιζε εκεί, και έπειτα να τον φέρει πίσω στην Ελλάδα μαζί του. Αυτό έμελλε να είναι το πρώτο και τελευταίο μεγάλο ταξίδι που θα έκανε… Πίσω στον Άγιο Σώστη Μεσσηνίας, όταν οι κάτοικοι του χωριού πληροφορήθηκαν για το τραγικό αυτό συμβάν, συγκλονίστηκαν καθώς δεν είχαν βιώσει ποτέ κάτι ανάλογο. Μέσα στα θύματα της πολύνεκρης αυτής τραγωδίας έχασαν και τέσσερα δικά τους παιδιά, που ήταν νέα και μόλις ξεκινούσαν τις ζωές τους. Για να μην ξεχαστούν ποτέ, οι ντόπιοι έφτιαξαν ένα μνημείο στο χωριό για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, αλλά και οι περαστικοί.

Το δράμα εκείνης της νύχτας μεταφέρθηκε στην μεγάλη οθόνη το 1997 στην ομώνυμη ταινία «Τιτανικός» και αποτέλεσε ένα κινηματογραφικό φαινόμενο για την εποχή, σημειώνοντας ρεκόρ εισπράξεων, πάνω από δύο δισεκατομμύρια δολάρια. Για τους περισσότερους από εμάς ήταν απλώς μία εντυπωσιακή ταινία, όμως για κάποιους άλλους ήταν γνωριμία με την ιστορία των προγόνων τους.



Πηγή: skai.gr

