Η Λήμνος είναι ένα αληθινό διαμάντι του Βορείου Αιγαίου, που ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα και την άγρια ομορφιά της. Σε αντίθεση με τα πολύβουα τουριστικά κέντρα της χώρας μας, η Λήμνος διακρίνεται για την ηρεμία και το αξεπέραστο φυσικό της κάλλος, που την καθιστούν ένα από τα καλύτερα ησυχαστήρια του Αιγαίου και κατάλληλο μέρος για digital detox, αλλά και αποφόρτιση από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το νησί διαθέτει χιλιόμετρα ακτογραμμής και πολλές αμμουδιές, οργανωμένες και μη, με καταγάλανα νερά, ιδανικά για ατελείωτες βουτιές και μία γερή δόση δροσιάς τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Πάμε να δούμε εν συνεχεία πέντε από τις καλύτερες παραλίες του νησιού.

1. Γομάτι

Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές παραλίες της Λήμνου. Βρίσκεται στις βόρειες ακτές του νησιού και φιλοξενεί τη μεγαλύτερη έκταση άμμου στην Ελλάδα (70 στρέμματα) με τοπίο που θυμίζει Σαχάρα σε ορισμένα σημεία. Το Γομάτι δεν έχει πολύ κόσμο, έχει ρηχά νερά και άνετες εγκαταστάσεις πλαζ, αλλά και πολλές γραφικές ταβέρνες. Όταν φυσάει άνεμος, μπορείς να κάνεις kite-surf ή αν ψάχνεις κάτι διαφορετικό, μπορείς να συνδυάσεις το μπάνιο στο Γομάτι με μια επίσκεψη στις κοντινές Αμμοθίνες, για sand boarding στους εντυπωσιακούς αμμόλοφους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βγάλετε ασυναγώνιστες φωτογραφίες για το Instagram.

2. Κέρος

Το καλύτερο σημείο του νησιού για wind και kite-surfing είναι και μία από τις πιο fun παραλίες της Λήμνου. Εκεί υπάρχει ένα πιστοποιημένο κέντρο water sports και μια μεγάλη αμμουδιά με ρηχά νερά, γεγονός που την καθιστά εξαιρετική επιλογή για οικογένειες με παιδιά. Ακόμα εκεί θα βρεις όλες τις ανέσεις που μπορεί να χρειαστείς, υπάρχουν όμως και κρυφά σημεία για να χαλαρώσεις με την ησυχία σου. Δίπλα στην παραλία βρίσκονται ο υγροβιότοπος της Αλυκής και το χωριό Καλλιόπη, τα οποία αξίζει να επισκεφτείς.

3. Παρθενομύτος

Αν αναζητάς μια απομονωμένη παραλία με άγρια ομορφιά, τότε ο Παρθενομύτος είναι το τέλειο μέρος για σένα. Βρίσκεται πολύ κοντά στο Μούδρο, αλλά έχει δύσκολη πρόσβαση και τον επηρεάζουν οι βόρειοι άνεμοι. Εκεί μπορείς να χαλαρώσεις, να γίνεις ένα με τη φύση και να απολαύσεις το φυσικό τοπίο, καθώς δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ή άλλες δραστηριότητες και ανθρώπινες παρεμβάσεις. Γι’ αυτό και πηγαίνοντας εκεί θα πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος και εφοδιασμένος με τα απαραίτητα. Μια εναλλακτική κοντινή παραλία είναι το Χαβούλι, που βρίσκεται μέσα σε έναν προστατευμένο από τον άνεμο όρμο, με ψιλή λευκή άμμο, καταγάλανα νερά και φυσική σκιά από αρμυρίκια, αλλά διαθέτει και μία οργανωμένη πλευρά.

4. Εβγάτη

Η παραλία Εβγάτη, γνωστή και ως Νεγβάτη, είναι γεμάτη ζωντάνια και συνήθως την προτιμούν οικογένειες. Μην ανησυχείς πάντως, καθώς αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραλίες της Λήμνου, οπότε μπορείς να επιλέξεις να καθίσεις στα πιο απομονωμένα σημεία και να απολαύσεις τη λευκή αμμουδιά και τα ρηχά νερά με μεγαλύτερη ηρεμία. Η παραλία Εβγάτη είναι βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία, προσφέρει πολλές επιλογές water sports, άφθονες ανέσεις, μια θαλάσσια ράμπα και αρκετές ταβέρνες για φαγητό μετά τις βουτιές.

5. Πλατύ

Στο τέλος της λίστας αυτής συναντούμε την παραλία Πλατύ, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Λήμνο, δίπλα στο ομώνυμο χωριό. Έχει έκταση 700 μέτρων και διαθέτει ψιλή, χρυσή άμμο, ενώ είναι δημοφιλής για τα ρηχά νερά της, τα water sports, τα beach bars και την εύκολη πρόσβαση από τη Μύρινα (μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά). Στο Πλατύ θα βρεις φυσική σκιά κάτω από διάσπαρτα αλμυρίκια που υπάρχουν εκεί και, αν πεινάσεις μετά το κολύμπι, μπορείς να καθίσεις για φαγητό σε μία από τις πολλές κοντινές ταβέρνες. Η παραλία διαθέτει Γαλάζια Σημαία και είναι μία από τις πρώτες επιλογές των επισκεπτών του νησιού.



Πηγή: skai.gr

