Το τακίμι: Βιολί και λαούτο, η μουσική ψυχή του νησιού

Δύο νέα παιδιά που ζουν στον τόπο τους, αγαπούν τη μουσική και συνεχίζουν τη μουσική παράδοση της Σίφνου, μιλούν στο Όπου Υπάρχει Ελλάδα

Μουσικοί

Η παράδοση της Σίφνου είναι συνδεδεμένη με τη μουσική της. Το τακίμι είναι ο συνδυασμός βιολιού και λαούτου, που είναι τα 2 όργανα που συνοδεύουν μουσικά στα γλέντια και στις γιορτές του νησιού.

Ο Φίλιππος Πατριάρχης και ο Γιάννης Τρίχας, 2 νέα παιδιά που ζουν στον τόπο τους, αγαπούν τη μουσική και συνεχίζουν τη μουσική παράδοση της Σίφνου, μιλούν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

