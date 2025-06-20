Καμάρες Σίφνου: Ένα λιμάνι στα όριά του

Το λιμάνι της Σίφνου στις Καμάρες αντιμετωπίζει διάφορα θέματα λόγω και του αυξημένου τουρισμού την καλοκαιρινή περίοδο αλλά και της γεωγραφικής του θέσης.

Το λιμάνι σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τη δεκαετία του 70, όταν οι ανάγκες ήταν λιγότερες και διαφορετικές. Οι κάτοικοι του νησιού μιλώντας στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κάνουν λόγο για έλλειψη υποδομών που έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί ο μεγάλος όγκος επισκεπτών και οχημάτων.

Οι καιρικές συνθήκες είναι ακόμα ένας παράγοντας που δυσχεραίνει τον κατάπλου του πλοίου. Ένα συχνό φαινόμενο είναι το πλοίο να προσεγγίζει το λιμάνι και να μην καταφέρει να δέσει, ειδικά τον χειμώνα με τους έντονους ανέμους. Υπήρξε ένας σχεδιασμός για ανακατασκευή του λιμένα που ωστόσο δεν προχώρησε, μετά από προσφυγή που έκαναν πολίτες στο ΣτΕ, κάνοντας λόγο για αλλοίωση του χαρακτήρα του λιμένα.

