Του Νικόλα Μπάρδη

Φλεγόμενα γαρύφαλλα, σπασμένα πιάτα, ακριβά μπουκάλια και μεγάλες λαϊκές επιτυχίες έρχονται να βάλουν φωτιά στα βράδια της Λάρισας, μιας πόλης που ξέρει καλά από διασκέδαση και μοιάζει να μην κοιμάται ποτέ. Οι πίστες της πόλης παρά τα «χτυπήματα» που δέχτηκαν τα τελευταία χρόνια (Covid-19, κακοκαιρία Daniel κτλ.), εξακολουθούν να γεμίζουν από κόσμο που πηγαίνει εκεί, για να διασκεδάσει, και να ξεχάσει για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Θα λέγαμε ότι η διασκέδαση εκεί θυμίζει άλλες δεκαετίες, που όλα ήταν διαφορετικά. Μία retro γοητεία νυχτερινής διασκέδασης, που δύσκολα συναντάς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Και τι κόσμος πηγαίνει στα μπουζούκια; Εκεί, λοιπόν, συναντούμε ανθρώπους όλων των ηλικιών και των κοινωνικών στρωμάτων. Από νεαρούς φοιτητές που βγαίνουν εκεί για να χαρούν τη νύχτα στην πόλη, μέχρι αγρότες και κτηνοτρόφους που πηγαίνουν εκεί για να αποφορτιστούν από τη βιοπάλη της καθημερινότητας. Ετερόκλιτο κοινό, που όμως αναζητά το ίδιο πράγμα: τη διασκέδαση. Και η αλήθεια είναι πως εκεί το χαίρονται στο έπακρο! Λαϊκές

βραδιές με μεγάλες επιτυχίες, χορός μέχρι τελικής πτώσης και το «παραδοσιακό» σπάσιμο πιάτων με σφυράκι. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν κλισέ της διασκέδασης στην ελληνική επαρχία, αλλά έχει κι αυτό τη γλύκα του.

Αν βρεθείτε στην Λάρισα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δεκάδες μπουζούκια και χώρους διασκέδασης, που επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό της πόλης ως η «πρωτεύουσα της διασκέδασης». Ο ήλιος πέφτει, τα φώτα ανάβουν και οι μουσικές σκηνές της πόλης είναι έτοιμες να υποδεχτούν τον κόσμο και να τον διασκεδάσουν. Πολύ σημαντικό πράγμα, αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες των καιρών μας. Για τους Λαρισαίους, όμως, η διασκέδαση είναι μέσα στο πρόγραμμα, και δεν παραλείπουν να χαρούν και να γλεντήσουν έτσι όπως μόνο αυτοί γνωρίζουν. Ενίοτε έχουν κατηγορηθεί γι’ αυτό, αλλά δεν δίνουν σημασία και συνεχίζουν τις αγαπημένες τους συνήθειες.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα βρέθηκε στη Λάρισα και έκανε μία νυχτερινή τσάρκα στα κέντρα διασκέδασης της πόλης, δίνοντάς μας μία σαφή εικόνα από τα περίφημα μπουζούκια του κάμπου που συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου, και κρατούν το κέφι και τη διασκέδαση στα ύψη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αν είστε fans της νυχτερινής διασκέδασης και βρεθείτε στη Λάρισα, αξίζει να βιώσετε αυτήν τη μοναδική εμπειρία. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα σας μείνει αξέχαστη!

Πηγή: skai.gr

