Βόλτα στο ξακουστό παζάρι της Λάρισας

Του Νικόλα Μπάρδη

Τραγούδι, φαγητό, παιχνίδια και ψώνια μέχρι τελικής πτώσης. Στη Λάρισα ξέρουν πώς να περνούν καλά, και κάθε χρόνο διοργανώνουν ένα παζάρι που μπορεί να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό! Πρόκειται για έναν θεσμό που εδώ και πολλές δεκαετίες συγκεντρώνει πλήθος εμπόρων και επισκεπτών τόσο από την Λάρισα, όσο και από την υπόλοιπη Θεσσαλία, που πηγαίνουν εκεί για να διασκεδάσουν, να φάνε κρέατα και χαλβάδες αρίστης ποιότητας και να ψωνίσουν ρούχα σε τιμές πολύ χαμηλότερες από αυτές της αγοράς. Όλη η πόλη «αδειάζει» στην κυριολεξία, και οι κάτοικοι δίνουν ραντεβού στο παζάρι, για την καθιερωμένη βόλτα τους.

Η νύχτα πέφτει, τα φώτα ανάβουν, οι πάγκοι είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και το πάρτι αρχίζει. Και λέμε πάρτι, γιατί μόνο αυτή η λέξη μπορεί να αποδώσει στο έπακρο το χαρούμενο και πανηγυρικό κλίμα που επικρατεί στο παζάρι της πόλης. Οι φωνές των πωλητών διασταυρώνονται με αυτές των παιδιών, γέλια και τραγούδια φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά και όλοι γίνονται μία παρέα, σ’ αυτή τη θεσσαλική συνήθεια που έγινε λατρεία. Κάθε χρόνο όλοι περιμένουν πως και πως το παζάρι, ακόμη και οι φοιτητές που μόλις έχουν έρθει στην πόλη κι έχουν ακούσει τα καλύτερα γι’ αυτό.

Και η αλήθεια είναι πως στο παζάρι της Λάρισας βλέπεις ανθρώπους όλων των ηλικιών. Άλλωστε, ο καθένας μπορεί να βρει εκεί μία δραστηριότητα που θα του ταιριάζει απόλυτα και θα τον ψυχαγωγήσει. Τα παιχνίδια έχουν φυσικά την τιμητική τους, αλλά και τα ψητά στη σούβλα δεν πάνε πίσω! Οι μυρωδιές θα σας ανοίξουν την όρεξη, ενώ αν είστε του γλυκού, ένας χαλβάς Φαρσάλων είναι ότι χρειάζεστε, για να κλείσει γλυκά η μέρα. Ακόμη, γνωστοί τραγουδιστές ανεβαίνουν στην σκηνή και δίνουν τον παλμό σε μία γιορτή που έχει πλέον καθιερωθεί και αγαπηθεί από το σύνολο του κόσμου.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα κάνοντας ένα οδοιπορικό στον Νομό Λάρισας, δεν μπορούσε παρά να μην κάνει και μία στάση σ’ αυτό το δημοφιλές δρώμενο, που χρόνο με τον χρόνο κερδίζει ολοένα και περισσότερους πιστούς θαυμαστές. Αν βρεθείτε στη Λάρισα τέλη Σεπτέμβρη και έχει παζάρι, αξίζει να κάνετε μία βόλτα εκεί, και θα μας θυμηθείτε!



Πηγή: skai.gr

