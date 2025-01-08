Τη δική της «απάντηση» στο ζήτημα του υπερτουρισμού δίνει η La Repubblica μέσα από ένα οδοιπορικό στις Κυκλάδες.

Το διεθνές μέσο προτρέπει τους αναγνώστες της «να αφήσουν τη Μύκονο και τη Σαντορίνη στα πλήθη και να αναζητήσουν γωνιές της Ελλάδας όπου μπορούν να απολαύσουν την ιστορία και τον μύθο μέσα σε κλίμα έντονης πνευματικότητας χωρίς κοσμοσυρροή και ανάμεσα σε αιωνόβιες ελιές, αρχαίους ναούς, εκκλησίες και μοναστήρια».

Σύμφωνα με το εκτενές αφιέρωμα «η Σίφνος αντιπροσωπεύει την ουσία των Κυκλάδων. Φύση, πολιτισμός και Χριστιανοσύνη γίνονται αισθητές σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Το νησί διαθέτει διάσπαρτα πάνω από 300 ξωκλήσια και εκκλησίες μεταξύ των οποίων το εκκλησάκι των Επτά Μαρτύρων όπου ο μικρός μπλε θόλος ενώνεται με τη γύρω θάλασσα. Η Νάξος ξεχωρίζει για τα αληθινά φυσικά μνημεία ηλικίας άνω των 600 ετών. Το να περπατάς εδώ είναι σαν να βυθίζεσαι σε μια ιστορία χιλιετιών που "δένει" τον άνθρωπο με τη γη. Στο ηλιοβασίλεμα, οι αρχαίοι βράχοι του μεγαλύτερου νησιού των Κυκλάδων δημιουργούν καθηλωτικά οπτικά παιχνίδια φωτός και σκιάς. Η Ίος είναι ο διαχρονικός τόπος νεανικής ενέργειας της Ελλάδας που εξελίσσεται σε έναν εκλεπτυσμένο προορισμό ιστορίας και πολιτισμού. Ο τάφος του Ομήρου και ο προϊστορικός οικισμός του Σκάρκου προσελκύουν το διεθνές ενδιαφέρον ταξιδιωτών από όλες τις χώρες και τις ηλικίες».

Το αφιέρωμα που δημοσιεύθηκε στο ένθετο της εφημερίδας Il Venerdi αναφέρεται και στη μοναδικότητα της Κέρου και της Δήλου που συνεχίζουν να συναρπάζουν με τα αρχαιολογικά ευρήματα τους. Εκπρόσωποι των Δήμων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Ιητών και Σίφνου που συμμετείχαν στην δημοσιογραφική αποστολή από το συγκεκριμένο μέσο, μιλούν για τα δεδομένα της επόμενης τουριστικής περιόδου 2025.

«Με το βλέμμα στο 2025, οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται στη διεύρυνση της σεζόν. Το αφήγημα μας που βρίσκει ανταπόκριση σε διεθνή ΜΜΕ και επαγγελματίες του τουρισμού, έχει ως επίκεντρο της εξέλιξη της Ίου σε μια νέα ταξιδιωτική εμπειρία που συνδυάζει καταδύσεις, πεζοπορία, ποδηλασία γαστρονομία, αρχαιολογικά μνημεία, πολιτιστικά δρώμενα και αθλήματα στην άμμο», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ιητών Αντώνης Μέττος.

«Στόχος μας είναι ο ποιοτικός τουρισμός. Προβάλλουμε σε διαρκή βάση τη Νάξο φωτίζοντας γνωστές και άγνωστες πτυχές της αυθεντικότητας της σε πλήθος αγορών με στόχο την προσέλκυση ταξιδιωτών με ειδικά ενδιαφέροντα στην ιστορία, τις εναλλακτικές δραστηριότητες και την εξερεύνηση των γραφικών χωριών και της φύσης», πρόσθεσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

«Ο γαστρονομικός πλούτος, η αγγειοπλαστική και οι παραδόσεις θα είναι αναπόσπαστα συστατικά του καλέσματος μας για τη νέα σεζόν προσεγγίζοντας ταξιδιωτικά κοινά που δεν αρκούνται μόνο στον ήλιο και την θάλασσα αλλά θέλουν να μυηθούν στην ντόπια κουλτούρα και να ζήσουν το διαφορετικό», εξηγεί ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου Γιάννης Ραφελέτος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

