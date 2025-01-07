Διδυμότειχο: Το στολίδι του Έβρου στην άκρη της Ελλάδας

Στο σημείο όπου ο Ερυθροπόταμος (αρχαίος Εριγών) συναντά τον Έβρο, σε ένα περίεργο «ξεπέταγμα» της γης, απλώνει τις γειτονιές του το Διδυμότειχο, μια από τις πιο ατμοσφαιρικές πόλεις της Ελλάδας. Η ακριτική πόλη κρατάει όλη της την ατμόσφαιρα και μας αφηγείται την πολυπολιτισμική ιστορία της. Είναι και αυτό το «μπλουζ» του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, «Διδυμότειχο Μπλουζ» που, απλά, μας ταξιδεύει...

Για την ονομασία της πόλης υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη θέλει την πόλη να πήρε το όνομά της από τα διπλά τείχη του Κάστρου Καλέ, ενώ κατά τη δεύτερη εκδοχή η ονομασία προέρχεται από τις δύο αντικριστές οχυρωμένες πόλεις -το σημερινό Καλέ και ο απέναντι λόφος της Αγίας Πέτρας.

Το Διδυμότειχο ήταν ανέκαθεν σημαντικό σταυροδρόμι στα περάσματα Δύσης-Ανατολής. Όχι μόνο γέννησε τους αυτοκράτορες Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη και Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο, αλλά υπήρξε και έδρα Βυζαντινών αυτοκρατόρων (Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος και Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός), ενώ για αιώνες ήταν το ανάχωμα της Κωνσταντινούπολης. Αργότερα, έγινε η πρώτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί ευρωπαϊκού εδάφους. Όλα αυτά είναι ορατά στην πόλη.

Ιστορική αναδρομή

Η ιστορία της πόλης ξεκινά από τη Νεολιθική εποχή, όπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα. Μεταξύ των ευρημάτων εξέχουσα σημασία κατέχουν οι ενσφράγιστες λαβές αμφορέων με τα ονόματα και τα σήματα των αρχόντων των πόλεων ή των εμπόρων.

Το 2ο αιώνα π.Χ. ιδρύεται στον λόφο της Αγίας Πέτρας η Πλωτινόπολη, από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Τραϊανό (98-117 μ.Χ.) προς τιμήν της συζύγου του Πλωτίνης και έκτοτε αποτέλεσε οικονομικό και εκκλησιαστικό κέντρο, μέχρι και το Βυζάντιο. Από τη Ρωμαϊκή εποχή έπαιξε σημαντικό ρόλο στην περιοχή, ενώ υπήρξε και πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κατά την Οθωμανική περίοδο γίνεται η πρώτη οθωμανική πρωτεύουσα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, αρχίζει να αναπτύσσεται στο Διδυμότειχο το ελληνικό στοιχείο και απελευθερώθηκε επίσημα το 1920 με τη Συνθήκη το Σεβρών. Σαράντα εννέα κτίρια έχουν κηρυχθεί ως Μνημεία Τέχνης και υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας.

Μια περιήγηση στην πόλη

Το Διδυμότειχο έχει σημαντικά μνημεία, Ρωμαϊκά, Βυζαντινά και Οθωμανικά. Θα τα συναντήσετε αν περιηγηθείτε στα λιθόστρωτα καλντερίμια της πόλης. Ανάμεσα σε σπίτια λαϊκά, αρχοντικά, νεοκλασικίζοντα, προσφυγικά, όλα με υπέροχες αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές λεπτομέρειες. Εκεί βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου με εντυπωσιακό τέμπλο, κιονόκρανα, ξύλινους κίονες, επισκοπικό θρόνο και ενδιαφέρουσες τοπιογραφίες.

Κοντά είναι και η Πινακοθήκη, σε ένα αστικό σπίτι του Μεσοπολέμου, ζωγραφισμένο εξ ολοκλήρου απ’ τον Διδυμοτειχίτη ζωγράφο, Δημήτρη Ναλμπάντη, ενώ ένα άλλο υπέροχο σπίτι, η εβραϊκή οικία Ταραμπολούς, στην οδό Θεοφίλου, είναι από τα ελάχιστα ξυλεπένδυτα που διατηρούνται. Αυτό, όμως, που καθηλώνει κάθε επισκέπτη είναι οι περίφημοι γκαϊντατζήδες. Μια παρέα που σηκώνει στο πόδι όλη την πόλη κάθε τόσο.

Στο κέντρο της πόλης δεσπόζει το μεγαλόπρεπο μουσουλμανικό τέμενος. Θεωρείται το μεγαλύτερο και παλαιότερο μουσουλμανικό τέμενος στην Ευρώπη. Βέβαια, τα υπολείμματα των τειχών που βρίσκονται διάσπαρτα παντού θυμίζουν την επί αιώνων βυζαντινή παρουσία στην περιοχή. Άλλα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης είναι τα λουτρά του Φεριντούν Αχμέντ Μπεγκ και τα λουτρά του Ορούτς Πασά, γνωστά ως «Λουτρά του Έρωτα», καθώς και το Βυζαντινό κάστρο του Πυθίου.

