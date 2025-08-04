Εκτενές αφιέρωμα για τη γαστρονομία της Καρπάθου και τους στενούς δεσμούς που συνδέουν την Ελλάδα με την Ιταλία δημοσίευσε η ιταλική La Repubblica.

Σύμφωνα με τη δημοφιλή εφημερίδα που έχει εκατομμύρια αναγνώστες, «στην Κάρπαθο οι γυναίκες εξακολουθούν να ζυμώνουν μακαρούνες στο χέρι κάθε μέρα, κοιτάζοντας έξω από τα παράθυρα των σπιτιών τους ή από τις μικρές ταβέρνες στους λόφους και τις σμαραγδένιες ακτές.

Οι μακαρούνες θυμίζουν τα παραδοσιακά ιταλικά ζυμαρικά από κάθε άποψη, διαθέτοντας την ίδια χειροποίητη καμπύλη, την ίδια επιμονή στη μαγειρική και την ίδια ταπεινή αλλά και επιδέξια τεχνική. Περπατώντας στους δρόμους της γραφικής Ολύμπου ή δοκιμάζοντας τοπικά πιάτα σε μία ταβέρνα με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, έχει κανείς την εντύπωση ότι ο χρόνος στην Κάρπαθο έχει σταματήσει. Σε αυτήν την παύση, η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν βρει ένα σημείο επαφής, φτιαγμένο από καθημερινές χειρονομίες και απλές γεύσεις που αποτυπώνονται σε ένα πιάτο ζυμαρικών».

Στο πλαίσιο του άρθρου, οι Ιταλοί συντάκτες δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από την αγνή φιλοξενία των ντόπιων, τον αυθορμητισμό του τόπου και την αυθεντικότητα του νησιού που προσφέρει «γενναιόδωρα ταξίδια στη γεύση, τη φύση και την ιστορία».

Η ανάδειξη της Καρπάθου μέσα από διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως η LaRepubblica, με πρωτοβουλίες του δήμου, επιβεβαιώνει τη δυναμική του νησιού ως αυθεντικού προορισμού πολιτισμού, γαστρονομίας και βιώσιμου τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

