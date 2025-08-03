Σόλο δεν σημαίνει μόνος: Η... ελευθερία των διακοπών χωρίς παρέα

Η απόφαση κάποιου να φύγει διακοπές μόνος, συνοδεύεται, συχνά πυκνά, από ένα παράξενο βλέμμα. Το βλέμμα που μπερδεύει τη μοναχικότητα με τη μοναξιά, τη σιωπή με την απουσία, το «δική μου επιλογή» με το «κανείς δεν με ήθελε μαζί του».

Και όμως, ο σόλο ταξιδιώτης του 2025 δεν είναι ούτε λυπημένος, ούτε χαμένος – είναι απλώς ελεύθερος.

Οι διακοπές χωρίς παρέα δεν είναι πλέον κάτι «παράξενο». Όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν πως πρόκειται για επιλογή. Μια μικρή επανάσταση στο «να τα κάνουμε όλα μαζί», στο «πού θα πάμε;», στο «να συνεννοηθούμε να κλείσουμε». Είναι ένα «φεύγω» που δεν χρειάζεται συντονισμό, μόνο τη διάθεση να ακούσεις τον εαυτό σου, εισιτήριο, αντηλιακό και μαγιό.

Προφανώς και στις σόλο διακοπές δεν είναι όλα εύκολα. Υπάρχουν στιγμές αμηχανίας. Όταν για παράδειγμα φτάνεις σε εκείνο το ταβερνάκι με θέα το λιμάνι και ζητάς τραπέζι για έναν (και πέφτεις πάλι πάνω σε εκείνο το παράξενο βλέμμα). Όταν στο πλοίο ψάχνεις πρίζα για το κινητό και δεν έχεις σε ποιον να αφήσεις το σακίδιο.

Αλλά ακριβώς εκεί, μέσα στις παύσεις και τα «μικρά κενά», συμβαίνει το... καλό. Ξυπνάς όποτε θες. Δεν συζητάς πού θα πας για μπάνιο, απλά πας. Κάθεσαι μόνος σε καφέ και αντί να πιάσεις το κινητό απλά κοιτάς τον κόσμο που περνά. Και στο πλοίο, ή στη διαδρομή προς το επόμενο χωριό, ο ήχος των κυμάτων και του αέρα γίνονται soundtrack προσωπικής απόδρασης.

Όπως σε όλα τα ταξίδια, έτσι και στα σόλο η κάθε μέρα είναι σελίδα λευκή. Μπορεί να την γεμίσεις με βουτιές, με βόλτες, με σιωπές, με έναν αυθόρμητο χορό σε πανηγύρι ή με έναν μονόλογο μπροστά στη θάλασσα. Και το σημαντικότερο: δεν υπάρχει σωστός τρόπος να το κάνεις. Μόνο ο δικός σου.

Οι σόλο διακοπές δεν είναι για όλους, ούτε σημαίνει ότι εφεξής έτσι θα είναι όλες οι διακοπές. Αλλά για όσους τις δοκίμασαν – έστω και μία φορά – έγινε κάτι περισσότερο από διακοπές. Έγινε μια εμπειρία επιστροφής στον εαυτό τους. Όχι επειδή κάτι έλειπε, αλλά επειδή ήταν ωραίο να είσαι εκεί μόνος σου και να σου αρκεί.

Σόλο, αλλά όχι απροετοίμαστος: Τι να προσέξεις

Διάλεξε τον σωστό προορισμό: Καλύτερα ένα μέρος που είναι φιλικό προς τον solo ταξιδιώτη – ασφαλές και με δυνατότητα να κυκλοφορήσεις εύκολα. Δεν είναι ώρα για πειραματισμούς τύπου «πάω να χαθώ στην έρημο».

Μείνε κάπου που σου εμπνέει ασφάλεια: Ένα καθαρό, ήσυχο κατάλυμα – ιδανικά κοντά στο κέντρο ή σε ζωντανή περιοχή – κάνει τη διαφορά στο πώς θα νιώσεις όταν γυρνάς το βράδυ.

Έχε backup plan: Offline χάρτες, λίστα με χρήσιμα τηλέφωνα, μια offline playlist για όταν δεν έχεις σήμα και – ναι – ένα powerbank για να μην ξεμείνεις από μπαταρία στο κινητό.

Μην το παρακάνεις με την «αυτοβελτίωση»: Δεν χρειάζεται να διαβάσεις όλα τα βιβλία, να διαλογίζεσαι κάθε πρωί και να ψάχνεις νυχθημερόν να βρεις τον βαθύτερό σου εαυτό. Αν το μόνο που έχεις κέφι να κάνεις είναι να φας καρπούζι βλέποντας τον ήλιο να δύει, κι αυτό μια χαρά είναι.

Μίλα – αν θέλεις: Από τον σερβιτόρο μέχρι τον διπλανό σου στο πλοίο. Πολλοί είναι πιο ανοιχτοί όταν δουν ανθρώπους να ταξιδεύουν μόνοι. Δεν είναι απαραίτητο να κάνεις φιλίες. Απλά, μπορεί να φύγεις με μια ιστορία παραπάνω.

Μην νιώθεις άβολα με το «τραπέζι για έναν». Πολλές ωραίες σκέψεις έχουν γραφτεί πάνω σε χαρτοπετσέτες.

Πού να πάει κάποιος όταν πάει… μόνος;

Αν σκέφτεσαι να δοκιμάσεις σόλο διακοπές, ξεκίνα από ένα μέρος που νομίζεις ότι σου ταιριάζει που σου δίνει χώρο, ρυθμό και ενδεχομένως και μικρές εκπλήξεις.

Εμείς έχουμε πέντε προτάσεις:

Αστυπάλαια: Κυκλαδίτικη λιτότητα. Το νησί της σιωπής, των λευκών σπιτιών και των αργών ρυθμών. Ιδανικό για σόλο ταξίδι χωρίς χρονόμετρο.

Τήνος: Όχι μόνο θρησκευτικός προορισμός. Νησί για στοχασμό και περιπλάνηση. Ιδανικό για όσους αγαπούν τα μονοπάτια και τη συνειδητή μοναχικότητα.

Χανιά: Ανατολή και Δύση σε ένα λιμάνι. Παλιές στοές, ήλιοι που δύουν αργά και βραδινές διαδρομές. Για σόλο ταξιδιώτες που δεν λένε όχι σε μια αυθόρμητη κουβέντα.

Καρδαμύλη: Πέτρα και πράσινο. Ένας μικρός, λογοτεχνικός κόσμος για όσους αποζητούν σιωπή με ψιθύρους. Μονοπάτια, καφενεία και χρόνος που κυλά αργά.

Νάξος: Για διακοπές με αέρα ελευθερίας, όμορφες γεύσεις και διακριτική... κοινωνικότητα.

Διάλεξε τι σου ταιριάζει, φτιάξει το πρόγραμμά σου και δώσε χρόνο στον εαυτό σου. Γιατί στις σόλο διακοπές δεν πας για να μείνεις μόνος –πας για να βρεις χώρο να είσαι όπως ακριβώς θες.

