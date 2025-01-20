Η Κάρπαθος στους 10 πλέον ανερχόμενους προορισμούς του πλανήτη για το 2025

Στα 10 μέρη από όλο τον κόσμο που αναμένεται να διαμορφώσουν τις ταξιδιωτικές τάσεις για το 2025 περιλαμβάνεται η Κάρπαθος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Travel and Tour World. Σημειώνεται ότι η λίστα περιλαμβάνει προορισμούς από τον Καναδά, την Βραζιλία, τις ΗΠΑ, την Τυνησία, τη Φινλανδία, τη Ρουμανία, τη Χιλή, την Αυστραλία και το Βιετνάμ με τη διαπίστωση των ειδικών αναλυτών της ιστοσελίδας πως «καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν νέους προορισμούς, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία θα είναι βαθύτερες. Νέες τάσεις θα συνεχίσουν να εμφανίζονται, ενθαρρύνοντας τις τοπικές οικονομίες να διαφοροποιήσουν το τουριστικό τους "προϊόν". Η άνοδος των "κρυμμένων πολύτιμων λίθων" θα οδηγήσει σε πιο βιώσιμες ταξιδιωτικές επιλογές, με λιγότερους τουρίστες να συρρέουν σε υπερτουριστικ​ές περιοχές και τους ταξιδιώτες να επικεντρώνονται σε αυθεντικούς προορισμούς με αψεγάδιαστη φυσική ομορφιά».

Για την Κάρπαθο ο διεθνής τουριστικός ιστότοπος, τον οποίο παρακολουθούν 5 εκατομμύρια επαγγελματίες, αναφέρει: «το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων είναι ένας προορισμός που ανεβαίνει σε δημοτικότητα. Οι παρθένες παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά προσφέρουν μια αναζωογονητική απόδραση και οι ταβέρνες χαρίζουν μια αληθινή γαστρονομική εμπειρία. Αυτός ο συνδυασμός φυσικού κάλλους και πλούσιας τοπικής κουλτούρας καθιστά την Κάρπαθο ελκυστική επιλογή για ταξιδιώτες που θέλουν να εξερευνήσουν κάτι διαφορετικό, πέρα ​​από τις συμβατικές τουριστικές τοποθεσίες».

Σημειώνεται πως την αυθεντικότητα του προορισμού επιλέγει να αναδείξει βιωματικά ο Δήμος Καρπάθου για το 2025, μέσα από τη ματιά των επισκεπτών και φίλων του νησιού από το εξωτερικό.

«Οι Local Ambassadors της Καρπάθου, άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης που επισκέπτονται το νησί μας για δεκαετίες ή έχουν επιλέξει να ζήσουν εδώ, μοιράζονται τη δική τους ιστορία αγάπης και δεσμού με τον τόπο μας. Στα βίντεο που δημιουργήσαμε, μιλούν για την αυθεντική φιλοξενία, τις μαγευτικές παραλίες, τα παραδοσιακά χωριά, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και πάνω απ' όλα, για τους ανθρώπους της Καρπάθου που τους έκαναν να νιώθουν σαν στο σπίτι τους. Στόχος του οπτικοακουστικού καλέσματος μας είναι να φέρουμε τους δυνητικούς ταξιδιώτες πιο κοντά στην εμπειρία των Local Ambassadors, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ακούσουν προσωπικές αφηγήσεις στη μητρική τους γλώσσα» εξηγεί ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου Τάσος Μηλιός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

