Απέναντι από το Γύθειο, στη Λακωνία, βρίσκεται ένα μικρό, καταπράσινο νησάκι με μία ρομαντική, αρχαία ιστορία. Σύμφωνα με τον Όμηρο, εκεί πέρασαν την πρώτη τους νύχτα μαζί η Ωραία Ελένη και ο Πάρις πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την Τροία.

Η Κρανάη (γνωστή και ως Μαραθονήσι) ήταν το κρησφύγετο του έρωτα της Ωραίας Ελένης και του Πάρι, όταν το έσκασαν μαζί από τη Σπάρτη. Μάλιστα, λέγεται ότι πήρε το όνομά της λόγω ενός κράνους που λέγεται ότι άφησε ο Πάρις στην ακτή, αναχωρώντας την επόμενη μέρα για την Τροία.

Ωστόσο η λέξη Κραναός κατά τον Όμηρο έχει τις εξής έννοιες: «βραχώδης», «κουρελιασμένος», «σκληρός». Ως εκ τούτου, ορισμένοι πιστεύουν ότι η λέξη Κραναί κυριολεκτικά σημαίνει «βράχος».

Το νησί συνδέεται με τη στεριά με ένα μονοπάτι που κατασκευάστηκε το 1898. Είναι κατάφυτο με πεύκα και εκεί υπάρχει ένα παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Πέτρο, που προτιμάται από πολλά ζευγάρια για τους γάμους τους λόγω της υπέροχης θέας του στην πόλη του Γυθείου και της γραφικής τοποθεσίας του.

Στην Κραναή βρίσκεται και ο περίφημος Πύργος Τζανεττάκη, το παραδοσιακό, πέτρινο, τριώροφο σπίτι του οπλαρχηγού και τρίτου μπέη της Μάνης Τζαννετάκη Γρηγοράκη, που στεγάζει Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο Γυθείου.

Επίσης, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν τον περίοπτο φάρο στην άκρη του νησιού. Εχει ύψος 23 μέτρα και χτίστηκε το 1873, με μάρμαρο υψηλής ποιότητας από το Ταίναρο της Μάνης.

