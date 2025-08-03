Το Στόουνχετζ στην Αγγλία είναι παγκοσμίως διάσημο για το τεράστιο μέγεθος των ογκόλιθων, την μυστηριώδη αρχιτεκτονική του και τους θρύλους και τις θεωρίες συνομωσίας που το συνοδεύουν. Σίγουρα όμως δεν είναι όμως το αρχαιότερο μεγαλιθικό μνημείο (σύμφωνα με τις πλέον αποδεκτές αρχαιολογικές εκτιμήσεις χτίστηκε ανάμεσα στο 2500 π.Χ. και το 2000 π.Χ. ενώ αρχαιότερο κυκλικό ανάχωμα χρονολογείται περί το 3100 π.Χ.)

Στο νησάκι Γκόζο στη Μάλτα βρίσκεται είναι συγκρότημα ναών από τη νεολιθική εποχή ( π. 3600 – 2500 π.Χ.), αρχαιότεροι από το Στόουνχετζ και παλαιότεροι από τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Πρόκειται για την Τζγκαντία (ή Τζγκαντίγια - Ġgantija, «τόπος γιγάντων») που αποτελείται από δύο ναούς ηλικίας άνω των 5.500 ετών.

Μάλιστα, πρόκειται τις δεύτερες αρχαιότερες υπάρχουσες ανθρωπογενείς θρησκευτικές κατασκευές στον κόσμο μετά το Γκεμπεκλί Τεπέ στη σημερινή Τουρκία.

Το μεγαλιθικό μνημείο περιλαμβάνει δύο ναούς και έναν ημιτελή τρίτο. Οι ναοί είναι χτισμένοι σε τριφυλλιού, με ογκόλιθους στο εσωτερικό να οριοθετούν το σχήμα.

Εξωτερικός τοίχος των ναών της Ggantija, με τους εντυπωσιακούς ογκόλιθους

Εσωτερικό των ναών της Ggantija

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι ναοί ήταν τόποι λατρείας και ιεροτελεστίας που σχετίζονταν με τη γονιμότητα. Οι θρύλοι λένε ότι τους μεγαλιθικούς ναούς έχτισε μόνη της μία γυναίκα γίγαντας, η Σανσούνα, ενώ θήλαζε το μωρό της και τους χρησιμοποιούσε ως χώρους λατρείας.

Η κατασκευή τους είναι ένα αξιοσημείωτο κατόρθωμα, δεδομένου ότι τα μνημεία κατασκευάστηκαν όταν ο τροχός δεν είχε ακόμη εμφανιστεί και δεν υπήρχαν διαθέσιμα μεταλλικά εργαλεία στη Μάλτα.

Μάλιστα, στην τοποθεσία ανακαλύφθηκαν μικροί, σφαιρικοί λίθοι, τους οποίους χρησιμοποιούσαν οι προϊστορικοί κάτοικοι του νησιού ως ρουλεμάν για τα οχήματα που μετέφεραν τους τεράστιους πέτρινους λίθους.

Το εντυπωσιακό «Υπόγειο» 4.000 ετών - Το μόνο ευρωπαϊκό δείγμα υπόγειου λαβύρινθου

Στην πόλη Πάολα της Μάλτας βρίσκεται άλλο ένα προιστορικό μνημείο, λίγο νεότερο της Τζγκαντία αλλά εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας, καθώς είναι υπόγειο, σε βάθος 3 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης.

Ονομάζεται Saflieni Hypogeum (Υπόγειο ή Υπόγειο του Χαλ Σαφλιένι) και είναι το μόνο ευρωπαϊκό δείγμα υπόγειου λαβύρινθου. Γι' αυτό το 1980 εντάχθηκε στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Το Υπόγειο κατασκευάζονταν από τους αρχαίους Μαλτέζους από το 4.100 π.Χ. μέχρι το 2500 π.Χ και ανακαλύφθηκε τυχαία το 1902, όταν ένας εργάτης έσκαβε για πηγάδι.

Η προϊστορική αυτή υπόγεια πόλη καλύπτει μια επιφάνεια 145 τετραγωνικών μέτρων και σκάφτηκε με λίθινα και οστέινα εργαλεία.

Μάλιστα, το έδαφος έχει σκαφτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να θυμίζει τους πελεκημένους ογκόλιθους με τους οποίους είχαν χτιστεί οι μεγαλιθικοί ναοί της Τζγκαντία.

Η διάσημη «Κοιμωμένη κυρία», αγαλματίδιο που βρέθηκε στο υπόγειο του Χαλ Σαφλιένι, 4000 - 2500 π.Χ - Εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βαλέτας.

Το μνημείο αποτελείται από τρία επίπεδα με συνολικά περίπου 50 θαλάμους,

Αρχικά, το Υπόγειο χρησιμοποιήθηκε ως τόπος λατρείας και στη συνέχεια ως νεκρόπολη, όπως εκεί γινόταν μαζικές, μικτές ταφές - πι ανασκαφές έχουν οδηγήσει στην ανακάλυψη περίπου 7.000 ανθρώπινων υπολειμμάτων.

Αυτή νεκρόπολη, κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου, έσωσε τη ζωή χιλιάδων Μαλτέζων από τους ανελέητους βομβαρδισμούς των Ναζί, καθώς το Υπόγειο έγινε για μεγάλα διαστήματα το καταφύγιο τους.









