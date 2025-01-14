Κιότο: Μεγάλη αύξηση του φόρου διαμονής για τους επισκέπτες

Οι αρχές του Κιότο, ιστορικός προορισμός της Ιαπωνίας με τις διάσημες γκέισες που πλήττεται από υπερτουρισμό, ανακοίνωσε σήμερα μεγάλη αύξηση των φόρων διαμονής που επιβάλλονται στους επισκέπτες, ο οποίος θα φθάνει έως τα 60 ευρώ ανά νύχτα και κατ’ άτομο, ανάλογα με το κατάλυμα.

Από το Τόκιο έως την Οζάκα, οι μεγάλες μητροπόλεις της Ιαπωνίας επιβάλλουν ήδη στους τουρίστες φόρους διαμονής που αντιστοιχούν σε κάποιες εκατοντάδες γεν ανά νύχτα.

Όπως και άλλοι γνωστοί τουριστικοί προορισμοί του κόσμου, από τη Βενετία έως τον Κόλπο Μάγια στην Ταϊλάνδη, η παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, γνωστή και τους βουδιστικούς της ναούς και τους παραδοσιακούς δρόμους με τις γκέισες με τα κιμονό, έχει πλημμυρίσει από ένα αυξανόμενο κύμα επισκεπτών που θέτει σε δοκιμασία τις υποδομές του.

Ο αριθμός των επισκεπτών προκαλεί προβλήματα στο Κιότο, όπου οι κάτοικοι παραπονιούνται για την αυξημένη κίνηση και τη συμπεριφορά των τουριστών που μπαίνουν σε ιδιωτικά δρομάκια και παρενοχλούν τις γκέισες, τις οποίες προσπαθούν να φωτογραφίσουν για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, «έχουμε την πρόθεση να αυξήσουμε τον φόρο διαμονής προκειμένου να πετύχουμε ‘βιώσιμο τουρισμό’ που οδηγεί σε αυξημένο επίπεδο ικανοποίησης για τους πολίτες, τους τουρίστες και τις επιχειρήσεις», δήλωσαν οι δημοτικές αρχές σε σημερινή τους ανακοίνωση.

Που θα εκτοξευτούν οι διανυκτερεύσεις

Οι νέοι αυτοί φόροι πρέπει να εγκριθούν από το δημοτικό συμβούλιο. Θα τεθούν σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, οι επισκέπτες που νοικιάζουν ένα δωμάτιο έναντι 20.000 έως 50.000 γεν ανά νύχτα (124 με 310 ευρώ) θα δουν τον φόρο να διπλασιάζεται στα 1.000 γεν (6,20 ευρώ) κατ’ ατόμο και ανά διανυκτέρευση.

Για δωμάτια με κόστος μεταξύ 50.000 έως 100.000 γεν την νύχτα (310 με 620 ευρώ), ο φόρος θα αυξηθεί στα 4.000 γεν (24 ευρώ). Και για τα πιο πολυτελή καταλύματα, με κόστος άνω των 620 ευρώ ανά νύχτα, ο φόρος δεκαπλασιάζεται για να φθάσει τα 62 ευρώ κατ’ άτομο και ανά διανυκτέρευση.

Η Ιαπωνία είδε εκτόξευση του αριθμού των ξένων τουριστών, που μπορεί να έχει φθάσει το 2024 το επίπεδο ρεκόρ των 35 εκατ. ανθρώπων, που προσελκύονται κυρίως από την εξασθένηση του γεν. Η κυβέρνηση στοχεύει σε 60 εκατ. επισκέπτες έως το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

