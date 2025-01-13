Ταξίδι στη γραφική Τέλενδο

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Τέλενδος, ένα μικρό νησάκι των Δωδεκανήσων με λιγότερους από 100 μόνιμους κατοίκους, υπήρξε για πολλούς αιώνες ενιαίο κομμάτι της Καλύμνου, πριν αποκοπεί από αυτή, εξαιτίας ενός μεγάλου σεισμού γύρω στον 6ο αιώνα μ.Χ. Σήμερα, η εγγύτητά της με την πολύ πιο προβεβλημένη και δημοφιλή Κάλυμνο, την έχει συμπαρασύρει σε μία μικρή τουριστική ανάπτυξη, με αρκετούς καλοκαιρινούς επισκέπτες να φτάνουν εκεί με θαλάσσιο ταξί, κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αφού το νησάκι δεν διαθέτει ούτε καν λιμάνι!

Το νησί, αν και είναι μικρό σε έκταση, έχει πολύ μεγάλη ιστορία και είναι γεμάτο θησαυρούς. Σήμερα εκεί μπορεί να δει κανείς τη βυθισμένη αρχαία πόλη Ποθαία, είτε κάνοντας κατάδυση, είτε κολυμπώντας με αναπνευστήρα. Η πόλη βυθίστηκε, όταν η Τέλενδος αποσχίστηκε με τον σεισμό από την Κάλυμνο, και πλέον βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια των καταγάλανων νερών, στο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ των δύο νησιών.

Επίσης, στο νησί δεν υπάρχει οδικό δίκτυο, αλλά πολλά όμορφα μονοπάτια, που αν τα ακολουθήσετε, θα βρεθείτε μπροστά σε ιστορικά μνημεία και μαγευτικές παραλίες. Η πεζοπορία προς την παλαιοχριστιανική νεκρόπολη, για παράδειγμα, είναι μια διαδρομή που συνδυάζει φυσική ομορφιά και ιστορικό ενδιαφέρον. Αν πάλι αποφασίσετε να διασχίσετε το πευκόδασος, θα αντικρίσετε τα εντυπωσιακά ταφικά μνημεία, μάρτυρες μιας άλλης εποχής. Η ανάβαση στο οροπέδιο της Ράχης, αν και απαιτητική, θα σας ανταμείψει με μία πανοραμική θέα στο Αιγαίο.

Πριν φύγετε από το νησί, μην παραλείψετε θα προμηθευτείτε το διάσημο θυμαρίσιο μέλι, που έχει ξεχωριστή και πλούσια γεύση, αλλά και τοπικά τυριά, όπως η πικάντικη κοπανιστή και το παραδοσιακό τουλουμοτύρι. Στα ταβερνάκια του νησιού, που βρίσκονται κατά μήκος της παραλίας του οικισμού, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, ντολμάδες με αμπελόφυλλο και κατσικάκι γεμιστό στη γάστρα. Γιατί μπορεί ο τόπος να είναι «μια σταλιά», αλλά έχει πλούσια γαστρονομική κληρονομιά.

Αν πάλι είστε ρομαντικοί τύποι και σας αρέσουν τα ηλιοβασιλέματα, τότε, πριν η μέρα φτάσει στο τέλος της, επιβάλλεται να «σκαρφαλώσετε» στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και η θέα θα σας ανταμείψει και με το παραπάνω. Σ’ αυτό το πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας μας θα είστε κυριολεκτικά μόνοι: εσείς και μπροστά σας θα απλώνεται ο απέραντος ορίζοντας. Λίγο πριν ο ήλιος βουτήξει στο πέλαγος, ο ουρανός βάφεται με ζεστές, πορτοκαλί αποχρώσεις, που δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία, και το αεράκι που σφυρίζει μέσα από τα βράχια μοιάζει να διηγείται την ξεχωριστή ιστορία του τόπου, που χάνεται μέσα στους αιώνες και αναζητά μία διέξοδο στο σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.