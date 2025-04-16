Του Νικόλα Μπάρδη

Η Λιμνοθάλασσα Κορισσίων, γνωστή και ως τα Κορίσσια, βρίσκεται στις νοτιοδυτικές ακτές της Κέρκυρας και αποτελεί ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σπουδαίο βιότοπο. Μάλιστα, η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 καθώς στα ατάραχα νερά της βρίσκουν καταφύγιο περίπου 130 είδη πτηνών, ανάμεσά τους φλαμίνγκο και κορμοράνοι. Η πανέμορφη αυτή Λιμνοθάλασσα χωρίζεται από το Ιόνιο Πέλαγος με μία στενή λωρίδα γης, πλάτους περίπου 250 μέτρων, και με κινηματογραφικούς αμμόλοφους! Στο νότιο τμήμα της συναντούμε και ένα μικρό δάσος από θαλασσόκεδρα (Juniperus macrocarpa), ενώ στο βόρειο κομμάτι υπάρχουν καλαμιώνες και αρμυρίκια. Η ευρύτερη περιοχή είναι μεγάλης βιολογικής, αισθητικής και οικονομικής αξίας.

Μέσα στα νερά της Λιμνοθάλασσας ευδοκιμεί και ένα ενδημικό είδος ψαριού, το Knipowitschia goerneri, που έχει βρεθεί μόνο εκεί και παλαιότερα σε μια κοντινή πηγή. Τα νερά της λίμνης είναι γλυκά, με μέσο βάθος τα 0,80 μέτρα, και επικοινωνούν με τη θάλασσα μέσω μιας μικρής διώρυγας, που κατασκευάστηκε το 1923. Τα Κορίσσια βρίκονται 40 χιλιόμετρα νοτυιοδυτικά της Κέρκυρας και περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από τη Λευκίμμη, ενώ πολύ κοντά τους βρίσκεται ο παραθεριστικός οικισμός του Χαλικούνα, η παραλία Ίσσος και ο οικισμός του Αγίου Γεωργίου. Προκειμένου να μην αλλοιωθεί η ταυτότητα του τόπου, οι κάτοικοι έχουν στραφεί στον εναλλακτικό τουρισμό, ήπιας ανάπτυξης.

Ανασκαφές στην περιοχή έφεραν στο φως και ευρήματα (λίθινα αντικείμενα) από έναν προϊστορικό οικισμό, που χρονολογούνται από 950 μέχρι 750.000 χρόνια πριν! Τα μπλε νερά της λίμνης ενώνονται με τα γαλάζια νερά του Ιονίου, και σε συνδυασμό με τους λευκούς αμμόλοφους σχηματίζουν ένα instagrammable τοπίο, μεγάλου φυσικού κάλλους, στην όψη του οποίου κανείς δεν μένει ασυγκίνητος.

Πάρτε λίγο χρόνο να περιπλανηθείτε στην περιοχή, κάντε μία βουτιά στα εξωτικά νερά και μιλήστε με τους ντόπιους ψαράδες, που έχουν πολλές και ιδιαίτερες ιστορίες να μοιραστούν μαζί σας. Οι τεράστιοι αμμόλοφοι, κάποιοι εκ των οποίων φτάνουν μέχρι τα 17 μέτρα ύψος, συνεχίζονται μέχρι τη διπλανή παραλία στον Ίσσο, που είναι αναμφίβολα μία από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού.

Η τεράστια αμμουδιά που εκτείνεται στην περιοχή και τα κρυστάλλινα νερά, θα σας κάνουν να αγαπήσετε αυτήν την παραλία, απ’ την πρώτη κιόλας ματιά! Αν μάλιστα καθίσετε μέχρι αργά, και πετύχετε το ηλιοβασίλεμα, θα δείτε τον ήλιο να βουτάει κυριολεκτικά στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, την στιγμή που όλη η πλάση βάφεται με έντονα χρώματα. Πρόκειται για μία μαγική εικόνα που θα κουβαλάτε πάντα μέσα σας, και δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να κλείσετε εισιτήρια για το νησί των Φαιάκων!



