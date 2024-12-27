Καστοριά: Μαγευτικές γιορτές δίπλα στην ειδυλλιακή λίμνη

Τον χειμώνα, η μαγευτική λίμνη, τα επιβλητικά αρχοντικά και οι δεκάδες βυζαντινές εκκλησίες της παλιάς πόλης και το χιονισμένο τοπίο κάνουν την Καστοριά να μοιάζει ιδανικός προορισμός, ειδικά για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που έχουμε χρόνο να ταξιδέψουμε πιο μακριά.

Μία βόλτα στις όχθες της λίμνης Ορεστιάδας - ή μία μίνι «κρουαζιέρα» δίπλα σε μικρά και μεγάλα πουλιά και σε ψαράδες που απλώνουν τα δίχτυα του ενώ η ομίχλη σκεπάζει το τοπίο - είναι μία μοναδική, «αγγελοπουλική» εμπειρία.

Το περπάτημα στα σοκάκια του Ντολτσό, την αρχοντική γειτονιά της Καστοριάς με τα λιθόστρωτα καλντερίμια και τα μακεδονίτικα, επιβλητικά αρχοντικά, μεταφέρει τον επισκέπτη σε άλλους καιρούς.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, με ένα βίντεο, ανοίγει τις πύλες της σε έναν κόσμο μαγικό, όπου η λίμνη της Καστοριάς δεν είναι απλώς ένας προορισμός.

Το βίντεο αναδεικνύει τις ποικίλες όψεις της λίμνης από την ηρεμία των νερών της μέχρι την αδρεναλίνη των δραστηριοτήτων της.

«Μέσα από μια σειρά εντυπωσιακών πλάνων, σας προσκαλούμε να βιώσετε τη μαγεία της Καστοριάς. Να αφεθείτε στη γαλήνη του ψαρέματος, να ταξιδέψετε με το καράβι «Ολυμπία» σε μια περιήγηση γεμάτη γοητεία, να κολυμπήσετε με το καγιάκ στα ήρεμα νερά και να νιώσετε την ελευθερία της πτήσης με παραμοτέρ. Η λίμνη ζωντανεύει μέσα από την κίνηση, τη δράση και τις στιγμές χαλάρωσης που προσφέρει απλόχερα, ενώ η φύση, με τη μεγαλειώδη παρουσία της, μας καλεί να την εξερευνήσουμε και να την αγαπήσουμε» αναφέρει Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Πηγή: skai.gr

