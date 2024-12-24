Χριστουγεννιάτικη μαγεία σε επτά πόλεις 

Της Σοφίας Ταστσίδη

Τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική ευκαιρία για να ζήσουμε τη μαγεία του χειμώνα σε όλη της τη δόξα. Από χιονισμένα χωριά με φωτισμένες πλατείες μέχρι μεγαλουπόλεις στολισμένες με λαμπερά φώτα, οι χριστουγεννιάτικοι προορισμοί υπόσχονται αξέχαστες στιγμές γεμάτες ζεστασιά και θαλπωρή. Είτε ονειρεύεστε μια ρομαντική απόδραση δίπλα στο τζάκι, είτε μια περιπέτεια γεμάτη δραστηριότητες στη φύση, οι επιλογές είναι αμέτρητες και κάθε μία έχει τη δική της ξεχωριστή μαγεία. Ετοιμάστε βαλίτσες και αφήστε τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα να σας ταξιδέψει!

Βόρεια Ισπανία, χώρα των Βάσκων

Πρόκειται για μία αυτόνομη κοινότητα, τριών ιστορικών επαρχιών που δεν ομιλούν ισπανικά αλλά βασκικά. Πρόκειται για μια γλώσσα που συναντάμε και στη νοτιοδυτική Γαλλία εκτός από τη βορειοκεντρική Ισπανία.Το επίσημο όνομα της γλώσσας είναι Euskara και έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των γλωσσολόγων καθώς αποτελεί ένα συνονθύλευμα της λατινικής, της γαλλικής και της ισπανικής γλώσσας.

Το Μουσείο Guggenheim στο Μπιλμπάο

Στη χώρα των Βάσκων λοιπόν, το Μπιλμπάο και το Σαν Σεμπαστιάν ξεχωρίζουν για την άγρια φύση τους ενώ ο επισκέπτης θα παρατηρήσει πως οι ντόπιοι στον ελεύθερό τους χρόνο κάνουν surf στα νερά του Βόρειου Ατλαντικού.

Οι αγορές γεμίζουν με τοπικά προϊόντα και χειροποίητα δώρα ενώ δεν λείπουν και τα εδέσματα της βασκικής κουζίνας που χαρακτηρίζεται από πολλούς «παράδεισος της γαστρονομίας». Aρκετά εστιατόρια μάλιστα έχουν διακριθεί με αστέρι Michelin.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες των Βασκικών Χριστουγέννων είναι ο "Olentzero", ο δικός τους Άη Βασίλης που φέρνει δώρα στα παιδιά, προσδίδοντας έναν μοναδικό, παραδοσιακό τόνο στις γιορτές.

Η "Βασίλισσα του Δούναβη"

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το bucket list η "Βασίλισσα του Δούναβη", η Βουδαπέστη, η οποία μεταμορφώνεται σε ένα παραμυθένιο τοπίο κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Η πόλη γεμίζει με λαμπερά φώτα, ενώ η διάσημη Χριστουγεννιάτικη Αγορά προσφέρει παραδοσιακές γεύσεις, όπως ζεστό κρασί, λουκάνικα και τοπικά γλυκίσματα. Το εντυπωσιακό παγοδρόμιο και οι περίπατοι κατά μήκος του φωταγωγημένου Δούναβη δημιουργούν μια ρομαντική ατμόσφαιρα που συναρπάζει τους επισκέπτες. Τα ιστορικά κτίρια της πόλης φωτίζονται μαγευτικά, ενώ τα παραδοσιακά έθιμα και οι ήχοι από χορωδίες γεμίζουν την πόλη με ζεστασιά και χαρά.

Πράγα, η ρομαντική

Επόμενη στάση που δεν πρέπει να την χάσετε, ειδικά εάν είστε ρομαντική ψυχή, είναι η Πράγα. Με την παραμυθένια αρχιτεκτονική της και τα λιθόστρωτα δρομάκια της, αποτελεί έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές. Η Παλιά Πλατεία της Πόλης μεταμορφώνεται σε έναν λαμπερό γιορτινό χώρο με εντυπωσιακά στολισμένα δέντρα, παραδοσιακές αγορές και πάγκους που προσφέρουν γευστικές λιχουδιές, όπως το χαρακτηριστικό γλυκό ζύμης σε κυλινδρικό σχήμα, γνωστό κι ως «καμινάδα». Οι καθεδρικοί ναοί φωτίζονται επιβλητικά, ενώ οι ήχοι από χριστουγεννιάτικες χορωδίες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γεμάτη μαγεία. Η γέφυρα του Καρόλου, ντυμένη στα χειμωνιάτικα σε ταξιδεύει σε άλλη εποχή με τις μελωδίες της να σε κάνουν να μην θέλεις να φύγεις.

Υπό τους ήχους της κλασσικής μουσικής

Εάν ψάχνεις κάτι πιο αριστοκρατικό και κοσμοπολίτικο δεν έχεις παρά να επισκεφτείς τη Βιέννη, μία πόλη που αγκαλιάζει όλες τις αισθήσεις σου. Η πόλη μετατρέπεται σε έναν λαμπερό, γιορτινό καμβά, με εντυπωσιακούς φωτισμούς και παραμυθένιες χριστουγεννιάτικες αγορές. Εκεί, οι επισκέπτες απολαμβάνουν αχνιστό ζεστό κρασί Glühwein και αρωματικά μπισκότα. Καθώς η Αυστρία συνιστά γενέτειρα της κλασικής μουσικής οι μελωδίες της αντηχούν στους επιβλητικούς χώρους προσδίδοντας στις γιορτές έναν αριστοκρατικό τόνο.

Πλούσια ιστορία, μοναδική αρχιτεκτονική

Ας μετακινηθούμε τώρα στην καρδιά της Τοσκάνης, τη Φλωρεντία.Η πλούσια ιστορία και η καλλιτεχνική της ατμόσφαιρα, προσφέρει μια ζεστή και αριστοκρατική χριστουγεννιάτικη εμπειρία που μαγεύει κάθε επισκέπτη. Η γιορτινή ατμόσφαιρα συναντά τη μοναδική της αρχιτεκτονική ενώ οι παραδοσιακές εκδηλώσεις της σας προσφέρουν μία εμπειρία μοναδική ενσωματώνοντάς σας με την ντόπια παράδοση του τόπου. Η Πλατεία της Santa Croce γεμίζει ζωή με τη χριστουγεννιάτικη αγορά, όπου μπορεί κανείς να βρει τοπικά εδέσματα, κρασί και όμορφα χειροποίητα δώρα. Η εντυπωσιακή φάτνη στο Duomo, η φωτισμένη γέφυρα Ponte Vecchio είναι αυτό που θα σας μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη.

Ταλίν, το εναλλακτικό

Για εσένα που αναζητάς κάτι πιο εναλλακτικό κι όχι τόσο με λιγότερο κόσμο αλλά με χιονισμένο χριστουγεννιάτικο τοπίο σου έχω την ιδανική επιλογή. Το Ταλίν, η παραμυθένια πρωτεύουσα της Εσθονίας στη Βόρεια Ευρώπη στα προσφέρει όλα και δεν θα σε κουράσει. Το ιστορικό του κέντρο, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, γεμίζει με γιορτινή μαγεία, καθώς τα λιθόστρωτα δρομάκια φωτίζονται με λαμπερά στολίδια και η χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία του Δημαρχείου κλέβει την παράσταση. Οι παραδοσιακές φάτνες, οι υπαίθριες συναυλίες και το χειμωνιάτικο τοπίο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γεμάτη ζεστασιά και ρομαντισμό.Μάλιστα μία ιστορική αναδρομή αξίζει καθώς μαθαίνουμε πως το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στολίστηκε στις αρχές του 15ου αιώνα στο Ταλίν από μία αδελφότητα. Την τελευταία νύχτα των εορτασμών μετέφεραν το δέντρο στην κεντρική πλατεία της πόλης μπροστά από το δημαρχείο και όλοι μαζί άνδρες, γυναίκες, παιδιά χόρευαν γύρω από αυτό και γιόρταζαν την τελευταία νύχτα του εορτασμού των Χριστουγέννων.

Με τη μαγεία των καναλιών

Ας ταξιδέψουμε πάλι σε μία πόλη που συνιστά κι εκείνη Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η φημισμένη πόλη των καναλιών, η Μπριζ στο Βέλγιο, της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής και με το γιορτινό Φεστιβάλ Winter Glow την κάνει να δείχνει ακόμη πιο μαγική. Μία βαρκάδα στα κανάλια της, οι μοναδικές βάφλες και μία δοκιμή από τις ατελείωτες μπύρες τους θα σας μείνουν αξέχαστες. Το Winter Glow, το Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ της Μπριζ σου δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσεις μία διαδρομή γεμάτη με φώτα στο ιστορικό κέντρο και στα κανάλια με εγκαταστάσεις που δημιουργούν αντανακλάσεις στα νερά.

Πηγή: skai.gr

