Παρίσι: Άνοιξε ξανά το μεγαλύτερο παγοδρόμιο του κόσμου - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Μετά από 5 χρόνια που παρέμενε κλειστό λόγω εργασιών, το Grand Palais des Glaces άνοιξε ξανά, πάνω στην λωρα για τα Χριστούγεννα, στο γιορτινό και μαγευτικό (έτσι και αλλιώς) Παρίσι.

Κάτω από την εντυπωσιακή γυάλινη οροφή του Grand Palais έχει στηθεί ένα παγοδρόμιο 3.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο είναι ανοιχτό κάθε μέρα μέχρι τις 2:00 τα ξημερώματα.

❄️ Joyeuses fêtes givrées !

Rejoignez-nous au #GrandPalaisdesGlaces : une patinoire spectaculaire de 2 700 m², des projections lumineuses et une ambiance festive pour célébrer cette fin d'année comme il se doit, de jour comme de nuit 🪩



📆 Jusqu’au 8 janvier

🔗 Infos en bio pic.twitter.com/zdlXo7ZueL — Le Grand Palais (@GrandPalaisRmn) December 24, 2024

Το πρωί προσφέρονται μαθήματα πατινάζ, ενώ το βράδυ ο χώρος μετατρέπεται σε ντίσκο για ατελείωτο χορό πάνω στα παγοπέδιλα.

Τα εισιτήρια είναι κάπως τσουχτερά - κοστίζουν από 15€ έως 35€ - αλλά σίγουρα η εμπειρία αποζημιώνει τους λάτρεις του πατινάζ στον πάγο ή ακόμα και όσους το επισκεφθούν για μια βόλτα.





Πηγή: skai.gr

