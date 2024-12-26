Λογαριασμός
Άνοιξε ξανά στο Παρίσι το μεγαλύτερο παγοδρόμιο του κόσμου – Εντυπωσιακές εικόνες από το Grand Palais des Glaces

Κάτω από την εντυπωσιακή γυάλινη οροφή του Grand Palais έχει στηθεί ένα παγοδρόμιο 3.000 τετραγωνικών μέτρων

Παρίσι: Άνοιξε ξανά το μεγαλύτερο παγοδρόμιο του κόσμου - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Μετά από 5 χρόνια που παρέμενε κλειστό λόγω εργασιών, το Grand Palais des Glaces άνοιξε ξανά, πάνω στην λωρα για τα Χριστούγεννα, στο γιορτινό και μαγευτικό (έτσι και αλλιώς) Παρίσι

Κάτω από την εντυπωσιακή γυάλινη οροφή του Grand Palais έχει στηθεί ένα παγοδρόμιο 3.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο είναι ανοιχτό κάθε μέρα μέχρι τις 2:00 τα ξημερώματα. 

παγοδρομιο παρισι

παγοδρομιο παρισι

Το πρωί προσφέρονται  μαθήματα πατινάζ, ενώ το βράδυ ο χώρος μετατρέπεται σε ντίσκο για ατελείωτο χορό πάνω στα παγοπέδιλα. 

παγοδρομιο παρισι

Τα εισιτήρια είναι κάπως τσουχτερά - κοστίζουν από 15€ έως 35€ - αλλά σίγουρα η εμπειρία αποζημιώνει τους λάτρεις του πατινάζ στον πάγο ή ακόμα και όσους το επισκεφθούν για μια βόλτα.   


 

Πηγή: skai.gr

