Αυξημένη εμφανίζεται η ζήτηση των Ελλήνων για ταξίδια σε ελληνικούς αλλά και διεθνείς προορισμούς τις εφετινές διακοπές Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς.

Κυρίαρχο στοιχείο που καταγράφουν στη ζήτηση για την εορταστική περίοδο του 2024/2025 τα ελληνικά τουριστικά γραφεία-μέλη των Ενώσεων τουριστικών γραφείων από όλη την Ελλάδα που εκπροσωπούνται από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA), είναι το ενδιαφέρον για μεγάλα αστικά κέντρα με εορταστικές εκδηλώσεις και ζωτικότητα πρωί και βράδυ, με πρωταγωνιστές την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και το Ρέθυμνο, τα Χανιά, το Ηράκλειο, την Πάτρα και την Καλαμάτα.

Στους προορισμούς του εσωτερικού, υψηλή ζήτηση συγκεντρώνουν επίσης τα Τρίκαλα Κορινθίας, η Καλαμπάκα, τα Ιωάννινα, η Καστοριά, οι Δελφοί, τη Αράχωβα, με σημαντικούς πόλους έλξης για μικρούς και μεγάλους τα θεματικά Χριστουγεννιάτικα πάρκα στα Τρίκαλα (Μύλος των Ξωτικών), στη Δράμα (Ονειρούπολη), στο Βόλο, στη Λάρισα (Πάρκο Ευχών), στη Ξάνθη (Ευχούπολη), στην Καστοριά (Μαγική Λιμνοπολιτεία), στη Θεσσαλονίκη (Αστερόκοσμος), στην Κατερίνη (Μουσείο Χριστουγέννων), στο Ηράκλειο (Χριστουγεννιάτικο Κάστρο) και στo Αίγιο (Χριστουγεννιάτικο Πάρκο).

Την τιμητική τους έχουν και τα χιονοδρομικά κέντρα σε Καλάβρυτα, Αράχωβα, Καρπενήσι, Καϊμακτσαλάν, Τρία-Πέντε Πηγάδια, Περτούλι, Μέτσοβο, Ελάτη, Τρίκαλα Κορινθίας, Παρνασσό και Βασιλίτσα.

Όσον αφορά τους προορισμούς του εξωτερικού, οι Έλληνες επέλεξαν φέτος να περάσουν τις ημέρες των εορτών σε καθιερωμένους για την εποχή αστικούς προορισμούς της Ευρώπης με αξιοσημείωτη ένταση της ζήτησης για μακρινούς προορισμούς αλλά και για την Αίγυπτο.

Τα Ελληνικά τουριστικά γραφεία καταγράφουν ένα βασικό «κορμό» ζήτησης για αποδράσεις 4-6 ημερών σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Βιέννη, η Πράγα, η Βαρκελώνη, το Παρίσι, το Λονδίνο, το Βερολίνο, η Ζυρίχη, η Μπρυζ, οι Κάτω Χώρες αλλά και η Κωνσταντινούπολη και η Καππαδοκία. Παράλληλα, η ενισχυμένη ζήτηση για μακρινούς προορισμούς, παρά το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται η επιλογή τους, περιστρέφεται γύρω από ταξίδια διάρκειας 7-8 ημερών σε Μπαλί, Μπαχάμες, Νέα Υόρκη, Ιορδανία και Ντουμπάι.

Αυξητική τάση καταγράφεται και στην κρουαζιέρα, με τις κρατήσεις για αυτή την εορταστική περίοδο να «παίρνουν τα πάνω τους», ιδιαίτερα σε προορισμούς όπως τα ΗΑΕ αλλά και ευρύτερα.

Οι τιμές των οργανωμένων διακοπών φέτος, σε Ελλάδα και εξωτερικό, κυμαίνονται περίπου στα περυσινά επίπεδα, καταγράφοντας ανά περίπτωση μια άνοδο της τάξης του 8-10%.

Όσον αφορά τους ελληνικούς προορισμούς, οι τιμές στα ατομικά ταξίδια με Ι.Χ. διάρκειας 3-4 ημερών σε καταλύματα τριών, τεσσάρων ή πέντε αστέρων, όπου περιλαμβάνεται διαμονή και ημιδιατροφή, ξεκινούν από τα 106 ευρώ (Λευκάδα) και φτάνουν τα 160 ευρώ (Καρπενήσι), ενώ στα ταξίδια οργανωμένων γκρουπ διάρκειας 4-5 ημερών το κόστος (μεταφορά, διαμονή, ημιδιατροφή και ξεναγήσεις) ξεκινά από τα 299 ευρώ (Ήπειρο, Ζαγοροχώρια) και φτάνει τα 589 ευρώ (Όλυμπος) και αφορά διαμονή σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων.

Οι τιμές στα ταξίδια στην Ευρώπη, σημειώνουν διακυμάνσεις ανά προορισμό, με οικονομικότερη επιλογή, αναλογικά με τις ημέρες του πακέτου, τη Βιέννη (395 ευρώ) και ακριβότερη το Λονδίνο (995 ευρώ), ενώ στα μακρινά ταξίδια Νέα Υόρκη και Μπαχάμες βρίσκονται στην ανώτερη κλίμακα τιμών (1.095 ευρώ και 1.085 ευρώ αντίστοιχα).

Ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε: «Είναι βέβαιο ότι το ελληνικό ταξιδιωτικό γραφείο, που λειτουργεί ως σύμβουλος για οποιοδήποτε ταξίδι, έχοντας ενσωματώσει στη λειτουργία του το Ευρωπαϊκό Διάταγμα για την προστασία του καταναλωτή, εκτελεί συγκεκριμένες υπηρεσίες με υπευθυνότητα, με διαφάνεια και με αποδοχή των υποχρεώσεών του προς τους ταξιδιώτες, έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε κακή συμπεριφορά δήθεν επαγγελματιών που ασχολούνται με το χώρο και δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

