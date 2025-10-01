Σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής παραμένει στην Πάτρα για περισσότερα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις. Από το studio συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ήταν 21 Ιουνίου 2024 όταν το χωριό Κάλφας του Νομού Αχαΐας κάηκε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάλφα κατέθεσε αίτημα αποζημίωσης πυρόπληκτων, μπαίνοντας στο ίδιο πλαίσιο με τους πληγέντες των πρόσφατων πυρκαγιών της Πάτρας, της Δυτικής Αχαΐας και του Ερυμάνθου. Έξι οικογένειες έχασαν ολοσχερώς τα σπίτια τους και σήμερα μένουν σε κοντέινερ, σε οικόπεδα δανεικά και με ρούχα δανεικά… Μιλήσαμε με τρεις οικογένειες που, 14 μήνες μετά, ζητάνε το αυτονόητο: τα χρήματα των αποζημιώσεων να δοθούν και σε αυτούς.

Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα υπενθύμισε τη σκληρή πραγματικότητα στους ελληνικούς δρόμους - απροσεξία πίσω από το τιμόνι μπορεί να καταστρέψει ζωές μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο Γεράσιμος Φεσιάν, επιζών ενός τέτοιου ατυχήματος, μετατρέπει τον πόνο του σε μήνυμα ευθύνης κι ελπίδας.

Ο γνωστός πατρινός επιχειρηματίας Γιώργος Κοτοπούλης έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν εμφανίστηκε live στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Αταίριαστοι», τον Μάιο του 2023. Αιτία στάθηκε η μακροσκελής ανάρτηση του επιχειρηματία στο facebook που είχε τον χαρακτήρα μικρής αγγελίας, μέσω της οποίας καυτηρίασε με χιούμορ την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον χώρο της εστίασης.

Πάτρα και καρναβάλι είναι δυο λέξεις ταυτόσημες εδώ και πολλές δεκαετίες. Μακριά από τα φώτα όμως, για να μπορεί το πατρινό καρναβάλι να συγκαταλέγεται στα κορυφαία του κόσμου. πέφτει σκληρή δουλειά… Χαρτόνια, υφάσματα, αφρολέξ παίρνουν μορφές μέσα από τα χέρια ανθρώπων με μεράκι αλλά κυρίως φαντασία. Οι αθέατοι δημιουργοί των αρμάτων αλλά και του Καρνάβαλου εργάζονται ακατάπαυστα με στόχο να κρατούν ζωντανό το πνεύμα του πατρινού καρναβαλιού.

