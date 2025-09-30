Σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ταξιδεύει στα ιστορικά Καλάβρυτα. Από το studio συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Κατολισθήσεις, εγκλωβισμοί τουριστών και μαθητών, μηχανικές βλάβες… Ο ιστορικός Οδοντωτός Σιδηρόδρομος που φέτος κλείνει 130 χρόνια ζωής και αποτελεί ίσως το σημαντικότερο τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια της γραμμής.

Αποφυλακίστηκαν ο 25χρονος και ο 21χρονος από την Πάτρα που κατηγορήθηκαν ως εμπρηστές στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις αρχές Αυγούστου. Οι γονείς τους μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής και ξεσπούν κατά του φωτογράφου, καθώς μετά από αυτό το ντοκουμέντο τα παιδιά τους συνελήφθηκαν.

Ο Αλτζούμα είναι ένας πρόσφυγας από την Γκάμπια που ζει και αγωνίζεται στα Καλάβρυτα, κυνηγώντας το όνειρό του να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ακούμε τη συγκλονιστική του ιστορία στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.