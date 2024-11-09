Ιταλία: Μετά τη Φοντάνα ντι Τρέβι, περιορισμός στον αριθμό επισκεπτών και στην Πομπηία

Όπως ανακοίνωσε ο υπεύθυνος του Τουριστικού Πάρκου της Πομπηίας, Γκάμπριελ Τζουχτρίγκελ, από τις 15 Νοεμβρίου πρόκειται να ισχύσουν δυο σημαντικές αλλαγές: στα εισιτήρια θα αναγράφεται το όνομα των επισκεπτών και, παράλληλα, σε καθημερινή βάση, οι είσοδοι δεν θα ξεπερνούν τις 20.000.

Πρόκειται για μέτρο που υιοθετείται μετά από ένα καλοκαίρι κατά το οποίο καταγράφηκε ρεκόρ επισκεπτών, οι οποίοι ξεπέρασαν τα 4.000.000, με αύξηση του 33% σε σχέση με το 2023.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τις πρώτες Κυριακές των θερινών μηνών, όταν η είσοδος στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Πομπηίας είναι δωρεάν, Ιταλοί και ξένοι τουρίστες έσπασαν ρεκόρ, με πάνω από 36.000 παρουσίες.

«Ετοιμάσαμε σειρά παρεμβάσεων για να περιορίσουμε την ανθρώπινη πίεση στον αρχαιολογικό αυτό χώρο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, αν δεν υπάρξει κανένας περιορισμός, μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο τόσο οι επισκέπτες -σε περίπτωση σεισμού- όσο και η μοναδική και τόσο εύθραυστη αυτή πολιτιστική κληρονομιά», δήλωσε ο Τζουχτρίγκελ.

«Στοχεύουμε σε έναν όχι μαζικό και ποιοτικό τουρισμό, ο οποίος να μπορέσει να επεκταθεί και στην ευρύτερη περιοχή της Πομπηίας», πρόσθεσε.

Το επόμενο καλοκαίρι, ο αριθμός των επισκεπτών θα είναι μειωμένος και θα «μοιράζονται», επίσης, σε διάφορα ωράρια.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ακολουθεί την ίδια λογική της απόφασης που ελήφθη για την Φοντάνα ντι Τρέβι, στην Αιώνια Πόλη, όπου σε λίγες εβδομάδες θα ισχύσει περιορισμός του αριθμού εισόδου των επισκεπτών και, σε μια δεύτερη φάση, εισιτήριο εισόδου ύψους 2,5 ευρώ.

