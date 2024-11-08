Πρόκειται για μια τραγική στιγμή, παγωμένη στο χρόνο: Μια τετραμελής οικογένεια καταφεύγει κάτω από μια σκάλα καθώς στάχτη και ελαφρόπετρα πέφτουν βροχή στην Πομπηία. Ωστόσο, οι επιστήμονες που μελέτησαν το DNA των θυμάτων λένε ότι αυτή η διάσημη σκηνή δεν είναι αυτό που φαίνεται: η «μητέρα» της ομάδας είναι στην πραγματικότητα ένας άνδρας, όπως αναφέρει ο Guardian.

Πομπηία γύψινα εκμαγεία τεσσάρων μορφών στο House of the Golden Bracelet Photograph: Archeological Park of Pompeii

Κατάρριψη μακροχρόνιων υποθέσεων

Όταν ο Βεζούβιος εξερράγη το 79 μ.Χ., η ρωμαϊκή πόλη της Πομπηίας καταστράφηκε και οι εναπομείναντες κάτοικοί της θάφτηκαν κάτω από ένα παχύ στρώμα τέφρας και ελαφρόπετρας. Αυτά τα θύματα απαθανατίστηκαν αργότερα από τους αρχαιολόγους που χρησιμοποίησαν γύψο για να γεμίσουν τα κενά που άφησαν τα σώματά τους.

Γύψινα εκμαγεία δύο μορφών στο House of the Cryptoporticus Photograph: Archeological Park of Pompeii

Τώρα οι ερευνητές λένε ότι τα στοιχεία του DNA καταρρίπτουν τις μακροχρόνιες υποθέσεις σχετικά με την ταυτότητα και τις σχέσεις τους.

Γράφοντας στο περιοδικό Current Biology, επιστήμονες από την Ιταλία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ αναφέρουν πώς εξήγαγαν αρχαίο πυρηνικό και μιτοχονδριακό DNA από δείγματα θραυσμάτων οστών αναμεμειγμένων με γύψο που ελήφθησαν από 14 εκμαγεία που βρίσκονταν υπό αποκατάσταση, πέντε από τα οποία μελετήθηκαν λεπτομερώς.

Ανάμεσά τους ήταν τρία από τα τέσσερα άτομα που βρέθηκαν στους πρόποδες της σκάλας μέσα σε ένα πλούσια διακοσμημένο κτίριο που ονομαζόταν Σπίτι του Χρυσού Βραχιολιού. Το παρατσούκλι αναφέρεται στα κοσμήματα που φορούσε στο μπράτσο του ένας από τους δύο ενήλικες που βρέθηκαν με ένα παιδί στο γοφό τους - συνθήκες που οδήγησαν στην ιδέα ότι το θύμα αυτό ήταν η μητέρα των δύο παιδιών της ομάδας, με τον άλλο ενήλικα να αναγνωρίζεται ως ο πατέρας.

Ωστόσο, η νέα ανάλυση αποκαλύπτει ότι το άτομο που φορούσε το βραχιόλι ήταν άνδρας και ότι είχε μαύρα μαλλιά και σκούρο δέρμα. Επιπλέον, η ομάδα δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι είχε σχέση με τα δύο βρέφη - τα οποία ήταν και τα δύο αγόρια. Πράγματι, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι πρόγονοι των τριών αυτών θυμάτων είχαν καταγωγή από διαφορετικούς πληθυσμούς της ανατολικής Μεσογείου ή της βόρειας Αφρικής. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρχουν γενετικές ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι ο άλλος ενήλικας μπορεί επίσης να ήταν άνδρας.

Η μελέτη προσφέρει επίσης νέες πληροφορίες για τη σχέση δύο θυμάτων, που διατηρήθηκαν αγκαλιασμένα, τα οποία βρέθηκαν σε ένα κτίριο γνωστό ως το Σπίτι του Κρυπτόπορτου. Ενώ ορισμένοι αρχαιολόγοι έχουν προτείνει ότι αυτά τα εκμαγεία θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν μητέρα και κόρη, δύο αδελφές ή ένα ζευγάρι εραστών, η νέα ανάλυση αποκλείει τις δύο πρώτες ερμηνείες, αποκαλύπτοντας ότι το ένα από τα θύματα ήταν άνδρας και ότι το ζευγάρι δεν είχε συγγένεια.

«Αυτές οι ανακαλύψεις αμφισβητούν μακροχρόνιες ερμηνείες, όπως η σύνδεση των κοσμημάτων με τη θηλυκότητα ή η ερμηνεία της σωματικής εγγύτητας ως δείκτη βιολογικών σχέσεων», γράφουν οι ερευνητές. Πιστεύουν ότι είναι πιθανό οι αναστηλωτές στο παρελθόν να χειραγωγούσαν τις πόζες και τη σχετική τοποθέτηση των εκμαγείων για να βοηθήσουν την αφήγηση ιστοριών.

Ωστόσο, η ανάλυση δεν ανέτρεψε κάθε αφήγηση: οι αναλύσεις της ομάδας επιβεβαίωσαν ότι ένα θύμα που βρέθηκε μόνο του σε ένα δωμάτιο μέσα σε ένα μεγάλο κτίριο, γνωστό ως Βίλα των Μυστηρίων, ήταν άνδρας, όπως θεωρούνταν προηγουμένως, και αποκάλυψαν ότι μπορεί να ήταν ντόπιος της Πομπηίας.

Ο Andrew Wallace-Hadrill, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge που δεν συμμετείχε στην εν λόγω εργασία, είπε ότι η μελέτη DNA της Πομπηίας είχε τεράστιες δυνατότητες: «Αναπόφευκτα, αυτού του είδους τα νέα στοιχεία στρέφουν ορισμένες παλαιότερες ερμηνείες, ειδικά αυτές που βασίζονται σε μάλλον ρομαντικές υποθέσεις».

Ωστόσο, ανέφερε ότι η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση ήταν από πού προέρχονται οι άνθρωποι. «Θα πρόβλεπε κανείς, σε μια κοινωνία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δουλεία, μια σημαντική ποικιλομορφία», είπε. «Είναι πολύ ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ότι έχουν εντοπίσει ένα άτομο με σκούρο δέρμα και μαύρα μαλλιά, κάτι που δείχνει έντονα έναν σκλάβο από την Αφρική».

Ο Phil Perkins, καθηγητής αρχαιολογίας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, είπε ότι η μελέτη υποδηλώνει ότι τα θύματα που βρέθηκαν κάτω από τις σκάλες θα μπορούσαν να ήταν, ή να κατάγονταν από, μετανάστες στην Ιταλία.

«Η έρευνα δείχνει ότι η επιστημονική ανάλυση μπορεί να προσφέρει νέα εικόνα για τις ζωές των θυμάτων της Πομπηίας και παρέχει περαιτέρω στοιχεία για την ανθρώπινη κινητικότητα γύρω από τη Μεσόγειο κατά τη ρωμαϊκή περίοδο», δήλωσε. «Οι άνθρωποι της Πομπηίας δεν ήταν Ρωμαίοι από την πόλη της Ρώμης, αλλά άνθρωποι της Μεσογείου».

Πηγή: skai.gr

