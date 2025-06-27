Ισθμός Κορίνθου: Tο θαύμα που ενώνει δύο θάλασσες

O Ισθμός της Κορίνθου είναι το τεχνολογικό και φυσικό θαύμα που ενώνει τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό κόλπο.

Επιβιβαστήκαμε στο καταμαράν για μια αξέχαστη διαδρομή και κατευθυνθήκαμε στον Πύργο Ελέγχου του Ισθμού— εκεί όπου χτυπά η "καρδιά" της Διώρυγας.

Εκεί, οι χειριστές οργανώνουν και ελέγχουν κάθε κίνηση πλοίου, ώστε η διέλευση να γίνεται με ασφάλεια και συντονισμό. Η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», συνάντησε επίσης και την καπετάνισσα Σοφία Ηλία, την πρώτη γυναίκα ναυτικό στην ιστορία της Διώρυγας.

Πηγή: skai.gr

