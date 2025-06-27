Happy Traveller στην Ανάφη: Κυριακή 29 Ιουνίου στις 16.45 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Την Κυριακή 29 Ιουνίου, το Happy Traveller υπόσχεται μία μοναδική περιήγηση σε ένα απίθανο νησί του Αιγαίου, ένα ταξίδι στην ξεχωριστή Ανάφη.

Τα πάντα ξεκινούν από τη Χώρα, από όπου οι ταξιδιώτες μας αρχίζουν την εξερεύνηση στα σοκάκια και στο ιστορικό της κάστρο. Στη συνέχεια, ξεκινά ο γύρος του νησιού που περιλαμβάνει στάσεις στο φράγμα, σε μαγευτικές παραλίες και σε πεζοπορικές διαδρομές που οδηγούν σε απομονωμένα εκκλησάκια, αποκαλύπτοντας κρυφές όψεις του νησιού. Η ανάβαση στην κορυφή του Καστελιού προσφέρει πανοραμικές εικόνες, ενώ η διαδρομή ολοκληρώνεται με εικόνες από τη δυτική πλευρά του νησιού, τους μικρούς κολπίσκους με μαγευτικές παραλίες και ένα ηλιοβασίλεμα που κόβει την ανάσα.

Τη δεύτερη ημέρα, η κάμερα του Ευτύχη καταγράφει την πανέμορφη ανατολή στην Καλαμιώτισσα και στη συνέχεια, οι ταξιδιώτες κάνουν στάση στο ιστορικό μοναστήρι. Η διαδρομή συνεχίζει μέχρι το λιμάνι, όπου πηγαίνουν μια βαρκάδα για να δουν τον επιβλητικό βράχο του Καλάμου και τα πανέμορφα νησάκια στα νότια της Ανάφης, ενώ απολαμβάνουν εξαιρετικό φαγητό πλάι στο κύμα και στιγμές χαλάρωσης στην παραλία Κλεισίδι. Όταν πια πέσει για τα καλά η νύχτα, κάνουν μια βραδινή βόλτα στη χώρα της Ανάφης, που δίκαια θεωρείται μία από τις πιο γραφικές Χώρες ελληνικού νησιού.

Η εξερεύνηση της Ανάφης αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις στους happy travellers, που βάζουν στις αποσκευές τους όμορφες εικόνες και αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

