Την Ίο, με τις αντιθέσεις και τα διαφορετικά «πρόσωπά» της, αναδεικνύουν τα διεθνή ΜΜΕ μέσα από δημοσιεύματα που χαρακτηρίζουν τον προορισμό ως την ευχάριστη έκπληξη για το 2025.

Η Ίος αποσπά τον τίτλο του πιο εκλεπτυσμένου ελληνικού προορισμού της χρονιάς και συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο κατάλογο με τα 15 καλύτερα νησιά της Ελλάδας από τους βρετανικούς Times.

Στη λίστα αναφέρεται πως «η Ίος μπορεί να έχει τη φήμη του προορισμού διασκέδασης, ωστόσο είναι πλέον εύκολο και σύνηθες για τους ταξιδιώτες να παρακάμψουν τις μεγάλες βραδινές εξόδους υπέρ πιο κομψών εμπειριών».

Σε πρόσφατο άρθρο αποκλειστικά για το κυκλαδίτικο νησί του Ομήρου η βρετανική εφημερίδα Express τονίζει πως «αν πάρει κανείς τα θετικά της Μυκόνου και της Σαντορίνης και δημιουργήσει ένα νέο νησί, αυτό θα είναι η Ίος» και προσθέτει πως «το νησί έχει αναρίθμητες συγκλονιστικές παραλίες για κάθε προτίμηση, ενώ διατηρεί τη μοναδική ικανότητα στο Αιγαίο να συνδυάζει έντονη διασκέδαση με αρχαία μνημεία και πολιτιστικά μουσεία παγκόσμιου βεληνεκούς, καθώς και καλαίσθητα εστιατόρια, ή γραφικά ταβερνάκια.

'Αλλη μια μεγάλη έκπληξη είναι πως το όμορφο αυτό νησί, "φιλοξενεί" τον τάφο του Ομήρου αλλά και τον εντυπωσιακό προϊστορικό οικισμό του Σκάρκου».

Επιπλέον, ανάμεσα στους προορισμούς που αναβιώνουν τις αυθεντικές Κυκλάδες συγκαταλέγεται η Ίος σύμφωνα με το Vagabond. Το δημοφιλέστερο μέσο της Σκανδιναβίας κάνει λόγο για «32 χιλιόμετρα ονειρικής ακτογραμμής με αμμουδιές από "ατόφιο χρυσάφι" και γαλαζοπράσινα νερά».

Στο αυξημένο ενδιαφέρον που δείχνουν οι ταξιδιώτες για τις νέες εμπειρίες της Ίου αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ιητών Αντώνης Μέττος που δήλωσε πως «η εναλλαγή αντιθέσεων δίνει στο νησί μας μια μοναδική ταυτότητα»

Το νέο μουσείο Γαϊτη - Σίμωσι, τα ιστορικά μνημεία, η ξεχωριστή γαστρονομία, το εύρος τουριστικών υπηρεσιών για κάθε ανάγκη και δυνατότητα, οι εξωτικές παραλίες με τα τιρκουάζ νερά, η πεζοπορία, οι καταδύσεις, η ποδηλασία, οι θαλάσσιες εκδρομές και η νυχτερινή διασκέδαση «δημιουργούν δεκάδες συνδυασμούς για πολυήμερες διακοπές ή σύντομες αποδράσεις, τόσο στην υψηλή όσο και στη χαμηλή σεζόν» δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

