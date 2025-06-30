Την πρώτη θέση ανάμεσα στις δέκα πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ελλάδας «κατέκτησε» το Μαγγανάρι της Ίου στον ετήσιο κατάλογο του δημοφιλούς ιταλικού ιστότοπου Greenme.it, σύμφωνα με την εμπειρία των δημοσιογράφων και τις προτιμήσεις του κοινού.

Όπως αναφέρεται στο αφιέρωμα, «το Μαγγανάρι είναι ο παράδεισος επί της γης! Η ονειρεμένη παραλία είναι ιδανική για νέους, οικογένειες και όσους λατρεύουν τα θαλάσσια σπορ και αποτελεί τυπικό δείγμα της δαντελωτής ακτογραμμής της Ίου.

Οι χρυσαφένιοι αμμόλοφοι και οι μικροί κολπίσκοι που διαθέτει, σχηματίζουν ένα φωτογενές τοπίο εξωπραγματικής ομορφιάς. Επιπλέον, ένας καλοστρωμένος δρόμος οδηγεί στο Μαγγανάρι καθιστώντας το εύκολα προσβάσιμο.

Αν και βρίσκεται 23 χιλιόμετρα από τη Χώρα, η παραλία είναι εξαιρετικά δημοφιλής σε Έλληνες και ξένους ταξιδιώτες, ενώ είναι και πλήρως εξοπλισμένη με καφετέριες και εστιατόρια σε κοντινή απόσταση. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλά ήσυχα και απομονωμένα σημεία για όσους επιθυμούν να αφεθούν στη φυσική μαγεία της».

Ο κατάλογος της εξειδικευμένης ιστοσελίδας της Ιταλίας, που διαβάζεται από εκατομμύρια φίλους της φυσιολατρίας και της αειφορίας, περιλαμβάνει παραλίες από τη Ζάκυνθο, τη Μήλο, τη Φολέγανδρο, τη Νάξο, την Πελοπόννησο, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Κρήτη.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τη λίστα

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, προηγήθηκε από το προηγούμενο φθινόπωρο, με τη στήριξη ειδικών, οργανωμένο κάλεσμα του Δήμου σε διεθνή ΜΜΕ από Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, ΗΠΑ και άλλες αγορές για την προβολή των πολλών γνωστών και άγνωστων πτυχών του προορισμού.

«Πριν λίγες ημέρες η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου προσκάλεσε γνωστή ιταλική ταξιδιωτική εκπομπή στο νησί για γυρίσματα. Η αποστολή εντυπωσιάστηκε με τα διαφορετικά "πρόσωπα" της Ίου, τις παραλίες, τη γραφικότητα, την αρχιτεκτονική, τη νυχτερινή ζωή, τις γαστρονομικές "πινελιές", την πλούσια ιστορία και τον πολιτιστικό πλούτο του προορισμού. Η Ίος διαθετει μία "συνταγή" για ιδανικές διακοπές που είναι διαφορετική για τον κάθε επισκέπτη μας», επεσήμανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ιητών, Αντώνης Μέττος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.