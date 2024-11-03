Σύγχρονος πολίτης του κόσμου. Έχει εργαστεί αποκλειστικά online σε 25 χώρες, ανάμεσα τους το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη, το Λάος και η Καμπότζη, επιλέγοντας έναν ελεύθερο τρόπο ζωής. Ο Δημήτρης Tσέλιος είναι ένας από τους πρώτους digital nomads της χώρας μας, πριν ακόμα ο όρος γίνει ευρέως γνωστός και εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πώς είναι να ταξιδεύεις συνεχώς, να βιώνεις νέες εμπειρίες σε νέους τόπους, να γνωρίζεις διαφορετικούς πολιτισμούς και παράλληλα, να παραμένεις ένας επιτυχημένος επαγγελματίας.

«Πριν από 11 χρόνια, αφού ανέκαμψα από μία οικονομική καταστροφή, αποφάσισα να ξεκινήσω να εργάζομαι αποκλειστικά online. Δεν ήταν εύκολο, γιατί εκείνα τα χρόνια δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη η εξ' αποστάσεως εργασία», επισήμανε ο κ. Τσέλιος και διευκρίνισε πως, «μου πήρε τέσσερα χρόνια να σταθεροποιήσω τη νέα μου αυτή επιχειρηματική δραστηριότητα ως πιστοποιημένος Life & Business Coach και να ξεκινήσω να ταξιδεύω και να εργάζομαι παράλληλα, αρχικά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η ανάγκη μου να συνδεθώ με ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας, αναζητώντας παράλληλα την περιπέτεια ήταν μεγάλη, γι’ αυτό ασπάστηκα τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής, που τότε δεν ήξερα καν τι είναι ο digital nomad, γιατί ο όρος αυτός έγινε γνωστός μερικά χρόνια αργότερα, το 2018. Μετά το τέλος της Covid-19 αποφάσισα να κάνω ένα ακόμη μεγαλύτερο βήμα, επιλέγοντας να ζήσω στη Νοτιοανατολική Ασία».

Μέχρι σήμερα, ο Δημήτρης Τσέλιος έχει ζήσει στην Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία, επιλέγοντας τόπους με βασικές προϋποθέσεις την ηλιοφάνεια και τη θάλασσα. Όσο όμως ιδανικές και αν είναι οι συνθήκες, όπως υπογραμμίζει, οι δυσκολίες υπάρχουν. «Οι μεγαλύτερες δυσκολίες ήταν το ασταθές δίκτυο ίντερνετ που βρήκα σε κάποια μέρη, κάτι που με ανάγκαζε να αλλάξω όλο το πρόγραμμα και να αναδιοργανώσω το ταξίδι μου. Συνήθως, αυτό συμβαίνει σε αρκετούς εξωτικούς προορισμούς της Νοτιοανατολικής Ασίας. Όπως αντιλαμβάνεστε αυτή η συνθήκη ήταν αρκετά στρεσογόνα και αντιπαραγωγική. Ας μην ξεχνάμε ότι δίχως υψηλές ταχύτητες ίντερνετ οι dogital nomads δεν μπορούμε να εργαστούμε».

Όσον αφορά τις υπόλοιπες προκλήσεις που έχει να διαχειριστεί γενικότερα ένας digital nomad, όπως επισήμανε είναι η ασφάλεια, ο καιρός, η μοναξιά, οι υποδομές και τα φορολογικά που οφείλει να βάλει σε τάξη. «Οφείλω να σας βεβαιώσω ότι οι περισσότερες ασιατικές χώρες έχουν πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια από τις χώρες της Ευρώπης. Όσον αφορά τον καιρό, καλό είναι κάποιος να ενημερωθεί για τις raining season και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που υπάρχουν σε κάποιες από αυτές τις χώρες της Ασίας», σημείωσε.

40 εκατομμύρια είναι οι digital nomads παγκοσμίως

Όπως ο ίδιος διευκρίνισε, «η μοναξιά είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπισθεί με τη σύνδεση μας, με τις κοινότητες των ψηφιακών νομάδων που υπάρχουν ανά τον κόσμο και λειτουργούν, πολλές φορές, ως μία δεύτερη οικογένεια που λειτουργεί υποστηρικτικά. Είμαστε περίπου στα 40 εκατομμύρια παγκοσμίως, όμως είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Τα φορολογικά είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να δυσκολέψει ή να ευεργετήσει έναν digital nomad, σημειώνει και διευκρινίζει, πως πλέον υπάρχουν εξειδικευμένοι οικονομικοί σύμβουλοι που μπορούν να δώσουν λύσεις στα πολύπλοκα θέματα που έχουν να κάνουν με τη φορολογία ενός digital nomad».

Πρόσφατα στην Αθήνα,ο κ. Τσέλιος διοργάνωσε το πρώτο Athens Nomad Fest στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, από το οποίο προέκυψε όπως υπογραμμίζει, «ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο, που είναι το μεγάλο ενδιαφέρον Ελλήνων γι' αυτόν τον συναρπαστικό τρόπο ζωής. Ένα 30% των συμμετεχόντων ήταν Έλληνες που παρακολούθησαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους διεθνείς ομιλητές και συμμετείχαν στα workshops και στα mastermind groups που διεξήχθησαν. Η Ελλάδα ενδείκνυται ως προορισμός για digital nomads, ειδικότερα κατά την περίοδο Οκτώβριο - Μάιο. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ψηφιακοί νομάδες αποφεύγουν τις high season προτιμώντας τις middle & low season εποχές. Μάλιστα, μετά το Athens Nomad Fest, αρκετοί Nomads, που ήρθαν στην Αθήνα με αφορμή το φεστιβάλ, έμειναν για να εξερευνήσουν τη χώρα μας».

«Οι ελληνικές κυβερνήσεις οφείλουν να δείξουν την απαραίτητη προσοχή στην αγορά των ψηφιακών νομάδων, που μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική λύση στα θέματα της οικονομικής ανάπτυξης της επαρχίας, καθώς και την απάντηση στη συρρίκνωση του πληθυσμού σε χωριά της υπαίθρου», τονίζει και εξηγεί πως, «οι digital nomads ανήκουν σε ένα μέσο-ανώτερο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στα μέρη που ταξιδεύουν. Επιδιώκουν την επαφή με τη φύση, τις well-being δραστηριότητες, τη σύνδεση με τους ντόπιους και τη γνώση της κουλτούρας κάθε χώρας που επισκέπτονται».

«Η χώρα μας διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως είναι ο εξαιρετικός καιρός, η ποικιλομορφία που διαθέτουμε, συνδυάζοντας επιλογές σε βουνό και θάλασσα, τη γνώση της αγγλικής γλώσσας από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, καθώς και τη φιλόξενη στάση μας και την τουριστική μας κουλτούρα. Σαφέστατα, χρειάζεται να χαραχτεί μία σοβαρή στρατηγική που θα ενισχύσει τις βασικές υποδομές στα δίκτυα παροχής ίντερνετ παρέχοντας μεγαλύτερες και σταθερότερες ταχύτητες, καθώς και η παροχή φορολογικών κινήτρων για τους digital nomads», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος σε όλους όσοι επιθυμούν να υιοθετήσουν τον τρόπο ζωής των digital nomads, είπε: «Είναι πιο εύκολο παρά ποτέ, να ξεκινήσει κάποιος μία online επιχειρηματική δραστηριότητα και να υιοθετήσει το Life Style του Digital Nomad. Το community είναι πολύ υποστηρικτικό και κάτω από συγκεκριμένη ενημέρωση και καθοδήγηση, πιστεύω ότι αποτελεί ίσως την καλύτερη επιλογή για έναν νέο που νιώθει τη βαθιά ανάγκη να εξελιχθεί, να ταξιδεύει γνωρίζοντας νέους πολιτισμούς και κουλτούρες και να συνδεθεί με άτομα που έχουν τις ίδιες αναζητήσεις και τρόπο σκέψης. Το να έχεις την επιλογή να εργάζεσαι από οπουδήποτε και να το κάνεις όποτε εσύ επιθυμείς, για μένα είναι Ελευθερία».

Επόμενος στόχος του Δημήτρη Τσέλιου, είναι η διοργάνωση του Vietnam Nomad Fest στις 14-27 Μαρτίου 2025 στις πόλεις Da Nang και Hoi An. Στα μέσα Νοεμβρίου, θα παρουσιαστεί η νέα πλατφόρμα που θα φιλοξενεί καταλύματα για digital nomads με ελάχιστη διαμονή τις 14 μέρες, ενώ όπως ο ίδιος εκμυστηρεύεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ βασικό μέλημα του, είναι «να ανακαλύψω νέους προορισμούς, να δημιουργήσω νέες εμπειρίες, να συνδεθώ με ακόμη περισσότερους digital nomads και να απολαύσω όλο αυτό το "ταξίδι" που έχω την ευλογία να βιώνω που, κατά την άποψή μου, είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας».

