Η Ιαπωνία δέχθηκε 3,49 εκατομμύρια επισκέπτες τον Δεκέμβριο, αριθμό ρεκόρ για οποιονδήποτε μήνα του χρόνου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, κατά την κορύφωση μιας χρονιάς ρεκόρ για τον τουρισμό στη χώρα που πυροδοτήθηκε από την εξασθένηση του γεν.

Οι αφίξεις ξένων τουριστών τον Δεκέμβριο για αναψυχή ή επιχειρηματικούς λόγους αυξήθηκαν από 3,19 εκατομμύρια τον Νοέμβριο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο μηνιαίο ρεκόρ των 3,31 εκατομμυρίων που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο, δείχνουν τα στοιχεία του Ιαπωνικού Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (JNTO).

Συνολικά 36,87 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν το 2024 τη χώρα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 31,9 εκατομμυρίων επισκεπτών που είχε καταγραφεί τους δώδεκα μήνες του 2019 πριν από την έλευση της πανδημίας της COVID-19 και το κλείσιμο παγκοσμίως των συνόρων.

Η προσέλευση τουριστών τον Δεκέμβριο ενισχύθηκε από τις διακοπές των σχολείων και τη σχετιζόμενη με τις διακοπές ζήτηση από πολλές αγορές, διευκρίνισε ο JNTO.

Η άνθιση του τουρισμού έδωσε μια καλοδεχούμενη ώθηση στην οικονομία της Ιαπωνίας. Ο τουρισμός αποτελεί τώρα τη δεύτερη πηγή εσόδων της χώρας, μετά τις εξαγωγές αυτοκινήτων, και προηγείται των εξαγωγών ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ιαπωνία δαπάνησαν ποσό ρεκόρ 8,1 τρισεκατομμυρίων γεν το 2024, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, καταγράφοντας αύξηση 53% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

«Είναι θετικό το γεγονός ότι δεν αυξάνεται μόνον ο αριθμός των επισκεπτών, αλλά και το ποσό των χρημάτων που δαπανούν», δήλωσε ο Τεπέι Καουανίσι, γενικός διευθυντής στην εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ταξιδιωτικό κλάδο Honichi Lab.

Η αγορά αυτή μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω φέτος λόγω των ταξιδιών που θα γίνουν για την Expo 2025 στην Οσάκα, στη δυτική Ιαπωνία, καθώς ανακάμπτει η ζήτηση από την Κίνα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Ουανπίνγκ Ο, διευθύνουσα σύμβουλος του ταξιδιωτικού γραφείου TokudAw, δήλωσε ότι οι χειμερινοί επισκέπτες τολμούν να επισκεφθούν λιγότερο γνωστούς προορισμούς για σκι σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, ενώ την ίδια ώρα η εξασθένηση του γεν δείχνει να προσελκύει περισσότερους Αυστραλούς.

«Βλέπουμε πολλούς επισκέπτες από την Αυστραλία», είπε. «Μας είπαν σχετικά με τον ερχομό τους στην Ιαπωνία, ότι είναι σαν το νέο Μπαλί γι'αυτούς», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

