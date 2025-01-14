Η περασμένη χρονιά έφερε κάποιες νίκες για τους ταξιδιώτες. Νέοι κανόνες έκαναν πιο εύκολο για τους επιβάτες να έχουν επιστροφή χρημάτων αν δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω ακυρώσεων ή καθυστερήσεων πτήσεων. Και οι ταξιδιώτες απέκτησαν περισσότερη ευελιξία για να ανανεώσουν τα διαβατήριά τους διαδικτυακά.

Με τη νέα χρονιά, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αναμένουν λίγο περισσότερη γραφειοκρατία και επιπλέον τέλη, ανάλογα με τους προορισμούς τους.

Ο Σκοτ Κις, ειδικός στις αεροπορικές τιμές και ιδρυτής της υπηρεσίας φθηνών πτήσεων Going, προέβλεψε ότι η χρονιά θα φέρει και καλά νέα (λιγότερο γεμάτα αεροπλάνα, φθηνότερες πτήσεις προς την Ευρώπη) μαζί με τα κακά (ελαφρώς υψηλότερες αεροπορικές τιμές συνολικά).

Αποδίδει την εκτίμησή του για τις αεροπορικές τιμές στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Για παράδειγμα, η Spirit υπέβαλε αίτηση πτώχευσης πέρυσι.

«Η Spirit και άλλες εταιρείες είχαν λειτουργήσει ως βαρίδι στην αγορά και ανάγκαζαν την Delta και την United και άλλες να χρεώνουν λιγότερο από ό,τι ήθελαν», δήλωσε ο Κις. Ωστόσο, καθώς ορισμένες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους περιορίζουν τα προγράμματά τους, αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο.

Ακολουθούν άλλες εξελίξεις που θα πρέπει να παρακολουθούν οι ταξιδιώτες φέτος.

Νέα άδεια για ταξίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι Αμερικανοί και άλλοι ταξιδιώτες που δεν έχουν απαλλαχθεί από τη βίζα και δεν έχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια πρέπει να εξασφαλίσουν ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια πριν αναχωρήσουν για βρετανικό αεροδρόμιο.

Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Ιανουαρίου και θα ισχύσει και για όσους έχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια από αρχές Απριλίου.

Η νέα άδεια, η οποία η επεξεργασία της οποίας μπορεί να γίνει μέσω εφαρμογής ή διαδικτυακά, μπορεί να διαρκέσει έως και 72 ώρες. Κοστίζει 10 λίρες, ή περίπου 12,50 δολάρια, και είναι έγκυρη για δύο χρόνια.

Προθεσμία για την πιστοποίηση Real ID για αεροπορικά ταξίδια

Μετά από χρόνια καθυστερήσεων, η προθεσμία για την απόκτηση ενός Real ID για αεροπορικά ταξίδια είναι καθορισμένη για τις 7 Μαΐου. Η Υπηρεσία Ασφαλείας Μεταφορών (TSA) λέει ότι οι επιβάτες πρέπει να παρουσιάσουν ταυτοποίηση που συμμορφώνεται με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας που καθορίζονται από έναν 20χρονο νόμο.

Ενώ η TSA δηλώνει ότι «έχει πλήρη πρόθεση» να ξεκινήσει την επιβολή της στις αρχές Μαΐου, ένας νέος κανόνας επιτρέπει στην υπηρεσία ευελιξία για να ακολουθήσει μια «σταδιακή προσέγγιση». Σύμφωνα με έγγραφα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, λίγο πάνω από το 56% των ταυτοτήτων που κυκλοφορούν συμμορφώνονται με τα πρότυπα από τον Ιανουάριο της περασμένης χρονιάς. Μια σταδιακή προσέγγιση εισάγει μια «προσωρινή περίοδο προειδοποίησης» για άτομα χωρίς την κατάλληλη ταυτότητα.

Η υπηρεσία προτρέπει τους ταξιδιώτες να αποκτήσουν την κατάλληλη ταυτότητα ή άλλη αποδεκτή ταυτότητα, όπως διαβατήριο ή κάρτα εμπιστοσύνης του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, μέχρι την προθεσμία. Η TSA προειδοποίησε σε ανακοίνωση τύπου πέρυσι ότι οι ταξιδιώτες που δεν έχουν μια ταυτότητα που πληροί τα πρότυπα «μπορεί να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στα σημεία ελέγχου ασφαλείας των αεροδρομίων» μετά την προθεσμία.

Ο Τζον Ρόουζ, επικεφαλής υπεύθυνος κινδύνου για το ταξιδιωτικό πρακτορείο Altour, είπε ότι καταλαβαίνει αν οι ταξιδιώτες έχουν αναβάλει την απόκτηση της απαιτούμενης ταυτότητας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν θα πρέπει να περιμένουν άλλο.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό θα εφαρμοστεί. Είναι η επόμενη εξέλιξη των ταυτοτήτων και κάνει το ταξίδι εξαιρετικά πιο εύκολο», είπε. «Σχεδόν δεν έχει νόημα να μην το έχεις.»

Ο Κις είπε ότι έχει δει πινακίδες προειδοποίησης για την ανάγκη ενός Real ID εδώ και χρόνια. Η άδειά του πρέπει να ανανεωθεί στο τέλος του χρόνου και είπε ότι θα αναβαθμιστεί στη νέα έκδοση τότε.

«Αν αυτό τεθεί σε εφαρμογή κάποια στιγμή στα μισά της χρονιάς, ίσως έχω μερικά ταξίδια που πρέπει να θυμηθώ να πάρω το διαβατήριό μου», είπε.

Περισσότερα τέλη σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς

Διαμαρτυρίες στόχευσαν τον υπερτουρισμό σε ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις το καλοκαίρι και οι αξιωματούχοι συνεχίζουν τις προσπάθειες να αντιμετωπίσουν τις υπερβολικές δυσκολίες σε περιόδους αιχμής.

Η Βενετία δήλωσε ότι θα επαναφέρει τέλος για τους ημερήσιους επισκέπτες σε ορισμένες ημερομηνίες από Απρίλιο έως Ιούλιο και θα επιβάλλει τη χρέωση σε περισσότερες ημέρες από ό,τι πέρυσι.

Οι επισκέπτες που κάνουν κράτηση τέσσερις ή περισσότερες ημέρες πριν θα πληρώνουν 5 ευρώ, αλλά η τιμή θα αυξηθεί σε 10 ευρώ για τους επισκέπτες που κάνουν κράτηση κοντά στην ημερομηνία επίσκεψης.

Στην Ελλάδα, οι καθημερινοί φόροι θα αυξηθούν στα ξενοδοχεία κατά περίσταση στα 15 ευρώ το καλοκαίρι, και ο φόρος ανά ημέρα για βραχυχρόνιες μισθώσεις θα αυξηθεί στα 8 ευρώ μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου, ανέφερε το Reuters. Οι επιβάτες κρουαζιέρας που επισκέπτονται τα νησιά Σαντορίνη και Μύκονο την πιο πολυσύχναστη περίοδο θα αντιμετωπίσουν επιβάρυνση 20 ευρώ.

Νέα τέλη κρουαζιέρας στο Μεξικό

Ένα νέο τέλος 42 δολαρίων ανά άτομο για τους επιβάτες κρουαζιέρας στο Μεξικό αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τη 1η Ιουλίου, αν και οι εταιρείες κρουαζιέρας και μια βιομηχανική ομάδα αντιτίθενται στην εφαρμογή του. Το Associated Press ανέφερε ότι οι επιβάτες κρουαζιέρας προηγουμένως ήταν εξαιρούμενοι από αυτή τη χρέωση, η οποία είναι φόρος μετανάστευσης και θα διοχετευτεί κυρίως στον μεξικανικό στρατό.

Η Florida-Caribbean Cruise Association δήλωσε ότι το τέλος είχε ήδη καθυστερήσει από την αρχή του έτους έως το καλοκαίρι. Ωστόσο, η ομάδα προειδοποίησε ότι το επιπλέον τέλος στους ταξιδιώτες κρουαζιέρας θα «αποτρέπει τους επισκέπτες, θα αλλάξει τα δρομολόγια των κρουαζιέρων και θα δημιουργήσει οικονομικές συνέπειες στις κοινότητες που εξαρτώνται από τον τουρισμό κρουαζιέρας.»

Ένωση ναυτικών πρακτόρων στο Μεξικό έχει, επίσης, αντιταχθεί στο τέλος. Το CNN ανέφερε ότι η πρόεδρος του Μεξικού, Κλάουντια Σέινμπαουμ, δήλωσε ότι η χρέωση είναι μια προσαρμογή των υφιστάμενων τελών και επικαλέστηκε τον πληθωρισμό ως παράγοντα.

Κράτηση θέσεων στη Southwest

Το περίφημο σύστημα ανοιχτών θέσεων της αεροπορικής εταιρείας θα φύγει, αλλά όχι μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αργότερα φέτος, όμως, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν θέσεις όταν κλείνουν τις μελλοντικές πτήσεις τους, αντί να περιμένουν μέχρι να μπουν στο αεροπλάνο όπως κάνουν τώρα. Η Southwest ανακοίνωσε την αλλαγή το καλοκαίρι και αποκάλυψε τον χρόνο εφαρμογής της τον Σεπτέμβριο.

Ενώ πολλοί πιστοί πελάτες έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για την απώλεια αυτής της χαρακτηριστικής δυνατότητας, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι η κίνηση αποσκοπεί στην προσέλκυση περισσότερων ταξιδιωτών. Σύμφωνα με τη Southwest, το 80% των δικών της πελατών και το 86% των επιβατών άλλων αεροπορικών εταιρειών θέλουν καθορισμένες θέσεις.

Νέα αίτηση για ταξίδια στην Ευρώπη

Οι Αμερικανοί που κατευθύνονται σε 30 ευρωπαϊκούς προορισμούς είναι μεταξύ των ταξιδιωτών που δεν απαιτούν βίζα και θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση για ταξιδιωτική άδεια όταν τεθεί σε εφαρμογή. Οι νέοι κανόνες αφορούν 1,4 δισεκατομμύρια πιθανούς επισκέπτες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο χρόνος εφαρμογής του καθυστερημένου Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειών Ταξιδίου εξακολουθεί να μην είναι σίγουρος· αναμένεται να ξεκινήσει έξι μήνες μετά την εφαρμογή ενός νέου συστήματος ψηφιακής εισόδου και εξόδου, που αναμένεται κάποια στιγμή φέτος, το οποίο θα χρησιμοποιεί βιομετρικά δεδομένα.

Ως μέρος της νέας ταξιδιωτικής άδειας, οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν μια διαδικτυακή φόρμα, να πληρώσουν 7 ευρώ (περίπου 7 δολάρια) και να παρέχουν τυπικές προσωπικές πληροφορίες καθώς και πρόσθετες λεπτομέρειες όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, το επαγγελματικό αντικείμενο και τυχόν ποινικές καταδίκες.

Ο Ρόουζ είπε ότι το νέο σύστημα θα βελτιώσει «την ασφάλεια και την παρακολούθηση» των ανθρώπων που κινούνται στην Ευρώπη.

«Είναι επίσης μια εξαιρετική αναβάθμιση για τους ταξιδιώτες όσον αφορά το πόσο γρήγορα λειτουργεί στα σύνορα», είπε.

Συνιστά να συνεργαστεί κάποιος με έναν σύμβουλο ταξιδιών μόλις τεθεί το σύστημα σε εφαρμογή, έτσι ώστε να παρακολουθούν τις προϋποθέσεις.

«Η αποτυχία συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στο ταξίδι τους, και γι' αυτό είναι λίγο συγκεχυμένο», είπε. «Οποιαδήποτε φορά υπάρχει κάτι νέο, συνιστώ να μιλήσετε με ειδικούς.»

Ο Κις είπε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία θα είναι οι ταξιδιώτες που θα ξεχάσουν να περάσουν από τη διαδικασία.

«Αλλά νομίζω ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα εργαστούν για να ενημερώνουν προληπτικά τους ανθρώπους», είπε.

