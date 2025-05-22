Επίσκεψη στη γραφική Αρναία Χαλκιδικής

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Αρναία είναι μία πανέμορφη και παραδοσιακή κωμόπολη της ορεινής Χαλκιδικής, που βρίσκεται χτισμένη αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 600 μέτρων, στους πρόποδες του κατάφυτου όρους Χολομώντα. Γύρω από τον οικισμό εκτείνονται φυλλοβόλα δάση με τρεχούμενα νερά, ενώ μπροστά απλώνεται μία πανοραμική θέα στην κοιλάδα και τα λιβάδια της περιοχής. Εκτός, όμως, από μία γραφική κωμόπολη, η Αρναία αποτελεί και έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αδραμερίου. Γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη κατά τον 19ο αιώνα, οπότε και απέκτησε τη σημερινή της μορφή. Μέχρι το 2010 ήταν πρωτεύουσα του ομώνυμου Δήμου της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης, είναι η ιστορική έδρα του Δήμου Αριστοτέλη με έδρα την Ιερισσό, ενώ ο πληθυσμός της φτάνει στους 2.300 κατοίκους.

Περί το 430 π.Χ. βρισκόταν στην περιοχή η Άρνη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Θουκυδίδης. Πιθανολογείται μάλιστα ότι ήταν χτισμένη στο ύψωμα του Προφήτη Ηλία, 2,5 χιλιόμετρα μακριά από τον σημερινό οικισμό. Το πώς, πότε και γιατί καταστράφηκε δεν μας είναι γνωστό. Ωστόσο, την περίοδο της Τουρκοκρατίας η περιοχή ήταν ακατοίκητη και λειτουργούσε ως καλλιεργήσιμη γη που είχε παραχωρηθεί στο γειτονικό Παλαιοχώρι. Αυτό άλλαξε το 1478, όταν ιδρύθηκε εκεί το χωριό Λιαρίγκοβα, που είχε χριστιανικό πληθυσμό. Η ονομασία αυτή διατηρήθηκε έως το 1928, οπότε και άλλαξε σε Αρναία, στο πλαίσιο του συστηματικού εξελληνισμού των σλαβικών τοπονυμίων. Η Λιαρίγκοβα εξελίχθηκε σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Χαλκιδικής τον 18ο αιώνα, όταν άκμασαν στην περιοχή τα μεταλλεία των Σιδηροκαυσίων, η μελισσοκομία και η παραγωγή μάλλινων χαλιών.

Τα περισσότερα από τα παραδοσιακά σπίτια της Αρναίας που βλέπουμε σήμερα χτίστηκαν τον πρώτο μισό του 19ου αιώνα, και κάποια άλλα την περίοδο από το 1850 μέχρι το 1945. Πρόκειται για πέτρινα, διώροφα οικοδομήματα, με πολλά υπνοδωμάτια και κατώι. Τα σπίτια βρίσκονται πολύ κοντά χτισμένα το ένα με το άλλο, για να προστατεύονται από τους δυνατούς ανέμους και να παραμένουν ζεστά την περίοδο του χειμώνα. Όλα διαθέτουν κεραμοσκεπή και τζάκι στο εσωτερικό τους. Περπατώντας μέσα στα γραφικά καλντερίμια της κωμόπολης, θα δείτε πολλά εντυπωσιακά αρχοντικά με χαγιάτι στο μπροστινό μέρος, και πολύχρωμες προσόψεις. Το οικιστικό σύνολο αναπτύσσεται γύρω από την κεντρική πλατεία, από την οποία ξεκινά ένα βασικό πλέγμα δρόμων, που συμπλέκονται με ένα επιμέρους πλέγμα με μικρές πλατείες στους κόμβους. Από τα οικήματα που ξεχωρίζουν είναι το Δημαρχείο, που στεγάζεται στο παλιό δημοτικό σχολείο, και ο ιερός ναός του Αγίου Στεφάνου με το επιβλητικό καμπαναριό και το ρολόι, σήμα κατατεθέν της περιοχής.

Στην Αρναία λειτουργεί σήμερα και ένα Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο, που αξίζει να επισκεφτείτε, για να πάρετε μία γεύση από τη ζωή των κατοίκων της περιοχής τα παλιά χρόνια. Ανάμεσα στα εκθέματα υπάρχουν αντιπροσωπευτικά δείγματα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Αρναίας, παραδοσιακά μουσικά όργανα, είδη μελισσοκομίας και διάφορα αγροτικά εργαλεία. Απέναντι ακριβώς, σε ένα παραδοσιακό κτίριο του 1870, βρίσκεται και το Μουσείο Υφαντικής. Εκεί, μεταξύ άλλων, θα δείτε πολύχρωμα και περίτεχνα υφαντά, ρόκες και αργαλειούς, που φανερώνουν την πλούσια ιστορία του τόπου στην υφαντική τέχνη. Συνεχίζοντας τη βόλτα σας και εκτός του οικισμού, η περιοχή είναι γεμάτη περιπατητικά μονοπάτια μέσα στα δάση, ενώ κοντά στο χωριό Βαρβάρα θα δείτε και πανέμορφους καταρράκτες.

Πριν φύγετε από εκεί, μην παραλείψετε να προμηθευτείτε τα ντόπια και εξαιρετικής ποιότητας τοπικά προϊόντα, που έχουν βραβευθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς γαστρονομίας. Αρωματικό πευκόμελο, ανθόμελο, κρασί, μουντοβίνα (τσίπουρο με μέλι) και φυσικά τη διάσημη πασπαλόπιτα, μια εκδοχή κολοκυθόπιτας που φτιάχνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Η Αρναία απέχει μόλις 72 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και αποτελεί μία εξαιρετική πρόταση για weekend break όλες τις εποχές του χρόνου!





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.