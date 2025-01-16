Η Βόρεια Κορέα ξανάνοιξε στους ξένους τουρίστες μια πόλη στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα και τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τουριστικοί πράκτορες, πέντε χρόνια μετά το ‘κλείσιμο’ της χώρας λόγω της πανδημίας της Covid-19.

Στις αρχές του 2020, το βορειοκορεατικό καθεστώς είχε αποφασίσει να διακόψει την πρόσβαση στη χώρα για να εμποδίσει την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Οι εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα έχουν έκτοτε επαναληφθεί σιγά-σιγά, όπως και οι επισκέψεις επίσημων αντιπροσωπειών, και η Βόρεια Κορέα έδωσε τον περασμένο χρόνο την άδεια σε Ρώσους τουρίστες να ταξιδέψουν εκεί για πρώτη φορά μετά την πανδημία.

Σήμερα, δύο τουριστικοί πράκτορες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα καθώς και ένας τέταρτος με έδρα την Ισπανία δήλωσαν ότι έχουν ενημερωθεί για τη δυνατότητα ξένοι τουρίστες να μεταβούν εκ νέου στην πόλη Ρασόν, στο βορειοανατολικό τμήμα της Βόρειας Κορέας.

Η ειδική οικονομική ζώνη της Ρασόν, που συνορεύει με την Κίνα και τη Ρωσία, είναι ανοικτή «από σήμερα», έγραψε το τουριστικό πρακτορείο Young Pioneer Tours στην ιστοσελίδα του.

«Σύμφωνα με τους συνεργάτες και τις επαφές μας, το σχέδιο είναι να ανοίξει άμεσα (η πρόσβαση στην περιοχή) σε Κινέζους ταξιδιώτες και σε όλους τους άλλους ξένους ταξιδιώτες», σύμφωνα με την εταιρία.

Ο τουρισμός στη Βόρεια Κορέα ήταν περιορισμένος πριν από την πανδημία. Οι Κινέζοι αποτελούσαν την πλειονότητα των επισκεπτών, και σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες, κάθε χρόνο την επισκέπτονταν περίπου 5.000 Δυτικοί. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες εισέρχονταν στη χώρα με αεροπλάνο ή μέσω τρένου από την Κίνα.

Η υπόλοιπη χώρα παραμένει προς το παρόν κλειστή στους τουρίστες, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση η εταιρία Koryo Tours, που εδρεύει στο Πεκίνο. Η εταιρία διευκρίνισε ότι δεν έχει λάβει ακόμα επιβεβαίωση για τα δρομολόγια ή για το κόστος για τους επισκέπτες της Ρασόν, και δεν έχει ενημέρωση για τον αριθμό των ανθρώπων στους οποίους θα δοθεί άδεια να εισέλθουν εκεί.

Το 1991, η Ρασόν έγινε η πρώτη ειδική οικονομική ζώνη της Βόρειας Κορέας.

Το προβλεπόμενο εκ νέου άνοιγμα στον τουρισμό της πόλης Σαμτζιγιόν, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο δεν έχει προς το παρόν υλοποιηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

