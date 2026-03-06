

Αυτό το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 16.45, στον ΣΚΑΪ, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα συνεχίζουν την εξερεύνηση της χιλιανής πρωτεύουσας, το μαγευτικό Σαντιάγο.

Το οδοιπορικό ξεκινά από τον λόφο Κριστόμπαλ με το επιβλητικό άγαλμα της Παναγίας και τη μοναδική πανοραμική θέα της πόλης. Στη συνέχεια, ανεβαίνουν στο εντυπωσιακό κτίριο Costanera, το ψηλότερο της Νότιας Αμερικής, για να απολαύσουν το Σαντιάγο από το παρατηρητήριο. Έπειτα, επισκέπτονται το μεγαλύτερο αστικό πάρκο της πόλης, το Μουσείο Μνήμης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας που στεγάζεται σε ένα κτίριο σαν τον Παρθενώνα και το ιστορικό Εθνικό Στάδιο.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτελεί η επίσκεψη στη «λεωφόρο Ελλάδας» και στην ελληνική εκκλησία, όπου παρακολουθούν τη λειτουργία και συναντούν Έλληνες της Χιλής. Το ταξίδι συνεχίζεται δοκιμάζοντας παραδοσιακά φαγητά και στη συνέχεια η ομάδα ανεβαίνει στο πάρκο Maguida. Το πάρκο είναι αγαπημένο μέρος για δραστηριότητες περιπέτειας και εκδρομές και ο Ευτύχης με την Ηλέκτρα βρίσκουν ευκαιρία να κάνουν τρενάκι και swing που θυμίζει bungee.

