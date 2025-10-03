Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το Happy Traveller ταξιδεύει στην Ευρώπη και οδηγεί τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ σε δύο δημοφιλείς πόλεις της Αγγλίας, το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ!

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα ξεκινούν την περιπέτεια από το εντυπωσιακό κάστρο Beeston, κοντά στα σύνορα με την Ουαλία, και συνεχίζουν βόρεια προς το Μάντσεστερ – την κοιτίδα της βιομηχανικής επανάστασης. Εκεί επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο με τον καθεδρικό ναό, την παλιά αγορά, τη σπουδαία βιβλιοθήκη και τις παραδοσιακές παμπ. Στη συνέχεια, περπατούν δίπλα στα παλιά κανάλια, εκεί όπου δημιουργήθηκε το πρώτο κανάλι και ο πρώτος σιδηρόδρομος της πόλης, και ολοκληρώνουν την εμπειρία με μια επίσκεψη στο θρυλικό Old Trafford, το γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στο δεύτερο μέρος του ταξιδιού, η δράση μεταφέρεται στο Λίβερπουλ. Οι ταξιδιώτες μας ξεκινούν από το ιστορικό λιμάνι, περπατούν στο Royal Albert Dock –το παλιό λιμάνι που έχει μετατραπεί σε έναν ζωντανό πολυχώρο– και ανεβαίνουν στη ρόδα της πόλης. Επισκέπτονται το Μουσείο των Beatles αλλά και τα τρία ιστορικά κτίρια-σύμβολα του Λίβερπουλ. Η περιήγηση ολοκληρώνεται στον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό της πόλης, έναν από τους μεγαλύτερους σε όλη την Ευρώπη και κορυφώνεται με ένα επικό ηλιοβασίλεμα στον φάρο New Brighton, στις εκβολές του ποταμού Mersey.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

