Ο Γιώργος Καραγκούνης ξεναγεί στον Αμπελώνα Ηλείας

Του Νικόλα Μπάρδη

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ κάνοντας ένα ενδιαφέρον οδοιπορικό στον Νομό Ηλείας, έκανε μία στάση και στο μικρό χωριό του Αμπελώνα, που βρίσκεται οχτώ χιλιόμετρα μακριά από τον Πύργο και μετρά περίπου 400 μόνιμους κατοίκους. Εκεί περίμενε τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής μία έκπληξη! Ο καταξιωμένος ποδοσφαιριστής και πρωταθλητής Ευρώπης Γιώργος Καραγκούνης υποδέχτηκε το δημοσιογραφικό επιτελείο με χαμόγελο και τους ξενάγησε στους δρόμους του χωριού του, εκεί όπου μεγάλωσε και έριξε τις πρώτες μπαλιές.

Ο ίδιος χαρακτηριστικά αναφέρει, πως όταν ήταν παιδί, προσπαθούσε να παρακινήσει και τα άλλα παιδιά του χωριού να πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο, και αυτοπροσδιορίζεται ως ανήσυχο πνεύμα.

Έφτιαχνε, λοιπόν, ομάδες και το παιχνίδι σταματούσε μόνο όταν έπεφτε ο ήλιος και οι μητέρες τους φώναζαν να πάνε σπίτι. Τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα τα έκανε στην ομάδα του χωριού του, τον A.O. Αμπελώνα Ηλείας, όπου και τον εντόπισε ο Χουάν Ραμόν Ρότσα το 1990 και παρότρυνε την οικογένειά του να τον στείλει στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, στην Παιανία.

Παρότι ήταν μοναχοπαίδι, οι γονείς του κατάλαβαν την κλίση που είχε στο ποδόσφαιρο και αποφάσισαν να τον υποστηρίξουν. Μερικά χρόνια αργότερα έμελλε να γίνει σπουδαίος ποδοσφαιριστής, να παίξει σε μεγάλες ομάδες (Ίντερ, Μπενφίκα, Παναθηναϊκός, Φούλαμ) και να κερδίσει το Euro 2004. Μάλιστα, κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών στην Εθνική Ελλάδος, με συνολικά 139 συμμετοχές το διάστημα 1999-2014. Παρά τις επιτυχίες που σημείωσε στο ιστορικό του, δεν ξέχασε ποτέ την ιδιαίτερη πατρίδα του, το μέρος στο οποίο μεγάλωσε, και πάντα βρίσκει χρόνο για να επιστρέφει στον Αμπελώνα.

Σήμερα στο χωριό έχει φτιαχτεί ένα γήπεδο, όπου οι κάτοικοι του χωριού του έδωσαν τιμητικά το όνομά του (Γιώργος Καραγκούνης), επειδή κατάγεται από εκεί, ενώ πλέον στοχεύουν και στη δημιουργία ενός αθλητικού κέντρου.

Ο Γιώργος Καραγκούνης κλείνοντας επισήμανε πως πάντα πρέπει να ελπίζουμε, και πως ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε τα όνειρά μας. Ακόμη κι αν όλα φαντάζουν δύσκολα, αν έχουμε πίστη και συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, στο τέλος θα ανταμειφθούμε. Εκείνος αποτελεί το φαεινό παράδειγμα: έφυγε από το σπίτι του σε ηλικία μόλις 13 χρονών και έκανε πραγματικότητα εκείνα τα όνειρα, που όταν πήγαινε ακόμη σχολείο στον Αμπελώνα φάνταζαν τρελά.



Πηγή: skai.gr

