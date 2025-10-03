Η μαγική Λίμνη Καϊάφα

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Λίμνη Καϊάφα βρίσκεται, όπως υποδηλώνει και το όνομά της, στη λουτρόπολη του Καϊάφα Ηλείας. Η λίμνη είναι μία ανάσα μακριά από τη θάλασσα, έχει ιαματικά νερά, ενώ εκεί λαμβάνουν χώρα και πολλές αθλητικές δραστηριότητες, όπως θαλάσσιο σκι. Απέχει 5 χιλιόμετρα από τη Ζαχάρω και κάθε καλοκαίρι η περιοχή σφύζει από ζωή, με παραθεριστές τόσο από τις γύρω περιοχές, όσο και από ολόκληρη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με έρευνες, η λίμνη δημιουργήθηκε περίπου τον 6ο μ.Χ. αιώνα, μετά από έναν μεγάλο σεισμό που σημειώθηκε στην περιοχή.

Στην αρχαιότητα, όπως διαβάζουμε και στον Παυσανία, στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η λίμνη υπήρχε ο ποταμός Άνιγρος, ο οποίος πήγαζε από την πηγή των Ανιγρίδων νυμφών, που βρίσκεται μέσα σε σπήλαιο στους πρόποδες του όρους Λαπίθα. Τα νερά της πηγής των Ανιγρίδων νυμφών, όπως και του Γερανίου Άντρου, ήταν γνωστά ήδη από τα αρχαία χρόνια για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, τις οποίες οι άνθρωποι απέδιδαν στις νύμφες Πηγαία, Ίασις και Καλλιάφεια, που σύμφωνα με τον μύθο κατοικούσαν εκεί.

Η όμορφη αυτή λίμνη καλύπτει μία επιφάνεια 1.500 στρεμμάτων, έχει μήκος 3 χιλιόμετρα, ενώ το βάθος της δεν ξεπερνά τα 2 μέτρα. Μέσα στην λίμνη υπάρχει το μικρό νησάκι της Αγίας Αικατερίνης και στις όχθες της βρίσκεται χτισμένη η λουτρόπολη του Καϊάφα, μέσα σε ένα καταπράσινο και άκρως γραφικό, μεσογειακό σκηνικό.

Το παραλιακό μέτωπο στον Καϊάφα

Η λίμνη μπορεί να είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά αποτελεί σπουδαίο υδροβιότοπο. Χωρίζεται από τη θάλασσα με μία λωρίδα γης, που είναι καλυμμένη με πεύκα και φέρει το όνομα «Στροφυλιά». Εκεί θα δείτε και μεγάλες αμμοθίνες, που έχουν σμιλευτεί στο πέρασμα των χρόνων από την ίδια τη φύση. Πρόκειται για μία προστατευόμενη τοποθεσία του δικτύου Natura 2000. Η χλωρίδα της λίμνης περιλαμβάνει πυκνά κοινά καλάμια, το απειλούμενο είδος Κλάδιο ο μαρίσκος («κοψιάς») και Scirpetum maritimi. Ακόμη, αποτελεί χώρο αναπαραγωγής για τις χελώνες καρέτα καρέτα, ενώ στην επιφάνειά της συναντούμε νερόφιδα, μεσογειακές χελώνες, γραμμωτές νεροχελώνες, στικτές νεροχελώνες, ρινόλοφους και άλλα σπάνια είδη.

Ωστόσο, το μοναδικό αυτό οικοσύστημα κινδυνεύει στις μέρες μας, και έχει υποστεί μεγάλες επεμβάσεις, αλλοιώσεις και καταστροφές εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας (σκουπίδια, μπάζα κ.ά.), της λαθροθηρίας και της παράνομης υλοτόμησης, που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ακόμη και ο υπερτουρισμός φαίνεται να διαταράσσει τις ισορροπίες του οικοσυστήματος, καθώς όλες οι δραστηριότητες εντός αλλά και περιμετρικά της λίμνης επηρεάζουν αισθητά τόσο την πανίδα, όσο και τη χλωρίδα της περιοχής. Έτσι, αντί η περιοχή να προστατευθεί και να αναδειχθεί, μέρα με τη μέρα υποβαθμίζεται και χάνει την αρχική της ταυτότητα.

Η πολιτεία οφείλει άμεσα να επέμβει δραστικά, για να διασώσει τον σπάνιο αυτό υδροβιότοπο και να βρει τις κατάλληλες ισορροπίες ανάμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα και τη διαφύλαξη της οικολογικής σπουδαιότητας της λίμνης. Πρόκειται για μία περιοχή μεγάλου φυσικού κάλλους, που μόνο θετικά μπορεί να προσφέρει στους ντόπιους. Η αξιοποίηση και η ανάδειξή της όμως πρέπει να γίνεται με προτεραιότητα το ίδιο το οικοσύστημα, και όχι με βάση τα ιδιοτελή συμφέροντα.

Πηγή: skai.gr

