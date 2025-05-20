«Οι δέκα κορυφαίοι προορισμοί για το καλοκαίρι του 2025: Εκεί που η θάλασσα διατηρεί ακόμη τη μαγεία της» είναι ο τίτλος του νέο​υ ετήσιου καταλόγου με πρωταγωνίστρια την Ίο, που δημοσίευσε πρόσφατα το εξειδικευμένο γερμανικό blog Zauberhaft Reisen με τις δέκα ιδιαίτερες περιοχές της Ευρώπης που διαθέτουν τις ομορφότερες παραλίες.

Σύμφωνα με ένα από τα δημοφιλέστερα γερμανικά blog που εστιάζουν στις θεματικές δραστηριότητες και τον τουρισμό περιπέτειας, «η Ίος συνδέει διαφορετικούς τύπους ταξιδιωτών και γενεών χάρη στα δύο διαφορετικά "πρόσωπά" της. Συναρπαστικά πάρτι τη νύχτα και χαλαρωτικοί ρυθμοί γαλήνης και απόλυτης ευτυχίας με εξωτικές παραλίες, αθλητικές δραστηριότητες, ιστορικά μνημεία όπως τον τάφο του Ομήρου, τέχνες και εξαιρετική γαστρονομία μέσα στην ημέρα. Το νέο Μουσείο Γαΐτη- Σίμωση πάνω από τη Χώρα είναι κάτι που δεν πρέπει να παραλείψετε αν λατρεύετε τις Κυκλάδες και την Ελλάδα. Χωρίς αμφιβολία, η Ίος απευθύνεται σε νέους όλων των ηλικιών».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία επιβατικής κίνησης πλοίων για κρατήσεις μέσω του Ferryhopper, η Ίος βρέθηκε στη δεκάδα των νησιών που προτίμησαν περισσότερο οι τουρίστες του εξωτερικού για το 2024.

Ο κατάλογος του Zauberhaft Reisen​ συμπληρώνεται στις επόμενες θέσεις με:

- την Ιταλική χερσόνησο του Σαλέντο,

- το Αλεντέζου της Πορτογαλίας,

- το Αρμπάταξ και τους λευκούς αμμόλοφους στη Σαρδηνία,

- την πόλη Μπιάριτς στη Γαλλία,

- την Κύπρο,

- την Ιταλική ριβιέρα κοντά στην Ανκόνα,

- την Υψηλή Ακτή της Σουηδίας και

- τη Βόρεια Θάλασσα της Δανίας.

«Η διαφορετικότητα και οι αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν τις ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ίο είναι το στοιχείο που κάνει το νησί μας τόσο ξεχωριστό σε όλες τις ηλικίες. Και αυτό ακριβώς είναι το αφήγημα που γνωρίζει αποδοχή στο εξωτερικό μέσα από στοχευμένες δράσεις μας. Η Ίος ίσως είναι από τις πιο σπάνιες περιπτώσεις προορισμών με repeaters που συνεχίζουν να έρχονται για δεκαετίες, απολαμβάνοντας διαφορετικές πλευρές του νησιού κάθε φορά», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ιητών Αντώνης Μέττος. ​

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

