Κατάλογο με τα ελληνικά νησιά που διαθέτουν τις καλύτερες παραλίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις των Ελβετών ταξιδιωτών ανακοίνωσε η Ελβετική Blick (https://www.blick.ch/life/reisen/fernweh/inseln/das-sind-die-schoensten-straende-griechenlands-id16580175.html).

Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Ελβετίας, η Κρήτη με το Ελαφονήσι και η Νάξος με την Πλάκα είναι τα ελληνικά νησιά που εντυπωσιάζουν περισσότερο με τις ονειρικές παραλίες, τις εναλλακτικές δραστηριότητες και τα γραφικά χωρία που «αγκαλιάζουν» τις αμμώδεις ακτές. Ψηλά στις προτιμήσεις των Ελβετών φίλων της χαλάρωσης και της ηλιοθεραπείας βρίσκεται και η Ίος με την παραλία του Μυλοπότα να «υπόσχεται» αξέχαστες στιγμές. Η λίστα της Blick περιλαμβάνει επίσης την Πάρο, τη Μήλο, τη Μύκονο και την Κέρκυρα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο η Ελλάδα αποτελεί αγαπημένο προορισμό των Ελβετών ειδικά το καλοκαίρι που έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν έναν από τους αναρίθμητους επίγειους νησιωτικούς παραδείσους της.

«Τα τελευταία χρόνια το κάλεσμα μας έχει μεγάλη ανταπόκριση από αγορές της Ευρώπης αλλά και πιο μακρινές όπως της Αμερικής και της Αυστραλίας που επιζητούν ποιότητα στις Κυκλάδες. Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία είναι αγορές που έχει γίνει ξεχωριστή προβολή τους εύρους επιλογών που προσφέρει η Νάξος σε οικογένειες, ζευγάρια και φίλους των activities. Η σεζόν έχει ξεκινήσει δυναμικά και αναμένεται ροή τόσο από Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

«Η Ίος είναι ένας προορισμός με διαφορετικά πρόσωπα που ξεφεύγει από το φάσμα του υπερτουρισμού. Η διασκέδαση και οι ατελείωτες παραλίες αποτελούν εμπειρία για πολλούς Ελληνες και διεθνείς ταξιδιώτες. Παράλληλα εμπλουτίσαμε το ​"προϊόν​"​ μας με νέες επιλογές όπως μονοπάτια, καταδύσεις ποδηλασία, γαστρονομία, πολιτισμό, φεστιβάλ και αθλητικές εκδηλώσεις. Στην Ίο η επισκεψιμότητα διευρύνεται πριν και μετά τους θερινούς μήνες», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Δήμου Ιητών Αντώνης Μέττος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

