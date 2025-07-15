Του Νικόλα Μπάρδη

Χτισμένη κυριολεκτικά στο χείλος ενός απότομου και επιβλητικού γκρεμού, και έχοντας διατηρήσει την αυθεντική ομορφιά και την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική της, η Χώρα της Φολεγάνδρου θεωρείται από πολλούς ως η ωραιότερη Χώρα όλων των Κυκλάδων! Και όχι άδικα θα λέγαμε. Μία βόλτα εκεί, αρκεί για να συνειδητοποιήσετε τον λόγο. Πρόκειται για έναν άκρως γραφικό και συνάμα ζωντανό οικισμό, με μικρά καφέ, ταβέρνες και μπαράκια, που ξεπροβάλλουν μπροστά στα μάτια του επισκέπτη τόσο μέσα στα στενά, όσο και στις πανέμορφες πλατείες με τα μεγάλα δέντρα, που προσφέρουν πλούσια σκιά στον κόσμο.

Περιπλανώμενοι στα καλντερίμια της Χώρας, ο δρόμος θα σας βγάλει στο ιστορικό και αξεπέραστης ομορφιάς Κάστρο, που επί της ουσίας είναι αφομοιωμένο στον πολεοδομικό ιστό και η βόρεια πλευρά του βρίσκεται στην άκρη του απόκρημνου βράχου, ύψους 210 μέτρων! Το Κάστρο ιδρύθηκε το 1215 από τον Βενετό ναύαρχο Μάρκο Σανούδο. Η σπουδή των Φολεγανδριωτών να προστατευτούν από τους πειρατές αποτυπώνεται στην πυκνή δόμηση και στις υποχρεωτικά μικρές διαστάσεις των σπιτιών, ώστε να τους χωρέσουν όλους. Χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό σύνολο αυτού του είδους είναι η Κάτω Ρούγα, όπου θα μπείτε από το λεγόμενο Παραπόρτι στο ύψος της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού. Η instagrammable γειτονιά με τα δίπατα σπίτια, τις εξωτερικές σκάλες και τα πολύχρωμα πορτοπαράθυρα είναι μία από τις πιο όμορφες και πολυφωτογραφημένες γειτονιές όλων των Κυκλάδων.

Διασχίζοντας το κεντρικό πλακόστρωτο του οικισμού θα βρείτε τη Λότζια, την κεντρική είσοδο του Κάστρου. Στη στεγασμένη της δίοδο, το λεγόμενο «Μεγάλο Σκιάδι», κρεμόταν κάποτε η καμπάνα που χτυπούσε τα βράδια, πριν κλείσουν και ασφαλίσουν οι σιδερόπορτες, για να μαζευτούν μέσα όσοι τυχόν είχαν καθυστερήσει κάνοντας δουλειές στην ύπαιθρο. Λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα αξίζει να φτάσετε στο κατώφλι της Παντάνασσας, που είναι ένα κομψοτέχνημα αιγαιοπελαγίτικης ναοδομίας. Από το σημείο αυτό η θέα προς το πέλαγος είναι πανοραμική, ενώ, αν το επιτρέπει ο καιρός, το βλέμμα φτάνει ως τη Σίφνο, τη Μήλο και την Κίμωλο.



Η πιο παλιά πλατεία της Χώρας είναι η Πιάτσα, που διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα της εδώ και αιώνες, ενώ αποτελεί σημείο συνάντησης και συνάθροισης σταθερά για πολλά χρόνια. Τόσο οι ντόπιοι, όσο και οι επισκέπτες του νησιού δίνουν ραντεβού εκεί, και έπειτα ξεχύνονται στα μαγαζιά που βρίσκονται περιμετρικά της. Στα στενά της Χώρας θα δείτε πολλά ιστορικά εκκλησάκια (Άγιος Νικόλαος, Ταξιάρχης, Θεοσκέπαστη κ.ά.), παραδοσιακά καταστήματα, ακόμη και πανέμορφα νεοκλασικά, τα οποία έχτισαν από Φολεγανδριώτες, οι οποίοι έκαναν εμπόριο στην Αλεξάνδρεια και την Κωνσταντινούπολη.

Και η περιπλάνηση δεν σταματά εδώ… Στον λόφο που υψώνεται πάνω από τη Χώρα δεσπόζει η ιστορική και επιβλητική Παναγιά της Φολεγάνδρου. Ακολουθώντας το ασβεστωμένο ελικοειδές μονοπάτι που ξεκινάει από την πλατεία της Πούντας, και μετά από περίπου 15 λεπτά περπάτημα, θα φτάσετε στην πιο εμβληματική εκκλησία του νησιού, που είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Κάθε απόγευμα πλήθος κόσμου ανηφορίζει προς τα εκεί, για να εξασφαλίσει μία προνομιακή θέση και να απολαύσει το μαγικό ηλιοβασίλεμα. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή spots του νησιού, και πρέπει οπωσδήποτε να μπει στη λίστα σας.

Η Χώρα της Φολεγάνδρου, όπως και ολόκληρο το νησί, έχει μία ιδιαίτερη ενέργεια και γοητεία, που κερδίζει τους επισκέπτες από την πρώτη κιόλας ματιά. Ο Χειμώνας εκεί μπορεί να είναι πιο δύσκολος και απόκοσμος, όμως το Καλοκαίρι όλο το νησί ζωντανεύει, ο ήλιος του Αιγαίου λούζει με το φως του τη νησιωτική γη, οι πλατείες και τα μαγαζιά γεμίζουν με κόσμο, και το νησί μοιάζει να μην κοιμάται ποτέ. Και παρά το γεγονός ότι γεμίζει από επισκέπτες, καταφέρνει να διατηρήσει την ηρεμία και τη γαλήνια ατμόσφαιρα, προσφέροντας φυσικά την πολυπόθητη ξεκούραση που όλοι αποζητούν. Μία επίσκεψη εκεί θα σας πείσει!



Πηγή: skai.gr

