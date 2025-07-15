Ματσάτα Φολεγάνδρου: Το πιο παραδοσιακό και ιδιαίτερο πιάτο του νησιού

Του Νικόλα Μπάρδη

Τα ματσάτα, που από την στιγμή που θα πατήσετε το πόδι σας στο νησί θα ακούτε παντού γι’ αυτά, είναι ένα παραδοσιακό ζυμαρικό της Φολεγάνδρου, που φτιάχνεται στο χέρι, με πολύ μεράκι και δεξιοτεχνία από τις γυναίκες του νησιού. Μοιάζουν αρκετά με τις χυλοπίτες, ωστόσο μαγειρεύονται απευθείας μόλις πλαστούν, και έχουν μοναδική γεύση. Σε όποιο μαγαζί του νησιού κι αν πάτε, θα βρείτε τα ματσάτα, τα οποία σερβίρονται είτε απλά με κόκκινη σάλτσα, είτε με κοκκινιστό κρέας (συνήθως κόκορα ή κουνέλι). Ένα από τα καλύτερα είναι της κυρά Ειρήνης στην Άνω Μεριά.

Η παρασκευή των ματσάτων Φολεγάνδρου είναι απλή, ωστόσο τις ακριβείς αναλογίες του αλευριού, του λαδιού και του αλατιού δύσκολα τις μαθαίνουμε, καθώς έγκειται στα χέρια και την πείρα της κάθε μαγείρισσας. Η ζύμη απλώνεται με ζυμωτήρι, μετά αναδιπλώνεται τρεις με τέσσερις φορές, και ενδιάμεσα σε κάθε δίπλωμα πασπαλίζεται με αλεύρι, για να μην κολλήσει. Έπειτα, η ζύμη κόβεται κάθετα με το μαχαίρι, και μετά με ένα ελαφρύ πέταγμα τα ματσάτα σκορπίζονται, για να πάρουν το τελικό, κατσαρό τους σχήμα. Μετά ακολουθεί ένα πεντάλεπτο βράσιμο, και είναι έτοιμα για σερβίρισμα.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε στην Άνω Μεριά της Φολεγάνδρου, και επισκέφτηκε την κυρά Ειρήνη στο γραφικό μαγαζί της, για να μας δείξει πως φτιάχνονται τα ματσάτα, η συνταγή των οποίων περνά με αγάπη από γενιά σε γενιά, για να μην χαθεί η παράδοση και η γεύση του τόπου. Η ίδια μάλιστα θυμάται τα λόγια και τις συμβουλές του πατέρα της, τις οποίες σήμερα λέει στα εγγόνια της, και βουρκώνει. Μπορεί να πρόκειται για μία απλή συνταγή, όμως μέσα της κουβαλάει την ιστορία ενός τόπου και των ανθρώπων του.

Η κυρά Ειρήνη, γέννημα θρέμμα της περιοχής, έχει δει όλα αυτά τα χρόνια το χωριό της να αλλάζει πρόσωπο. Κάποτε η Άνω Μεριά έσφυζε από ζωή και το μαγαζί ήταν γεμάτο κόσμο, συζητήσεις και καλό φαγητό. Πλέον εκεί είναι όλα πιο έρημα, ειδικά τον Χειμώνα. Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού έφυγαν και επιστρέφουν το καλοκαίρι, για τις διακοπές τους. Το μαγαζί, ωστόσο, αντιστέκεται στις επιταγές της σύγχρονης ζωής και διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, γι’ αυτό κι έχει γίνει ένα από τα σημεία αναφοράς ολόκληρου του νησιού.



Πηγή: skai.gr

