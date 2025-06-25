Του Νικόλα Μπάρδη

Η Αρχαία Επίδαυρος είναι ένα ιστορικό, παραθαλάσσιο χωριό του νομού Αργολίδας. Βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του νομού, στις ακτές του Σαρωνικού Κόλπου. Ο οικισμός είναι χτισμένος γύρω από έναν στενό όρμο, που αποτελεί το λιμάνι του, και ακριβώς από πίσω εκτείνεται μία πεδιάδα γεμάτη από πορτοκαλιές. Σήμερα εκεί μένουν περίπου 1.600 μόνιμοι κάτοικοι, που ως επί το πλείστον ασχολούνται με τη γεωργία, την αλιεία και φυσικά τον τουρισμό, καθώς η περιοχή δέχεται χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Στα πιο δημοφιλή της αξιοθέατα συγκαταλέγονται το αρχαίο θέατρο, η βυθισμένη πολιτεία και το ηφαίστειο των Μεθάνων.

Η περιοχή έχει αλλάξει κατά καιρούς πολλά ονόματα. Αρχικά ονομαζόταν Επίδαυρος, έπειτα Πίδαυρα, Παλαιά Επίδαυρος, για να καταλήξει σήμερα ως Αρχαία Επίδαυρος. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που την μπερδεύουν με τη Νέα Επίδαυρο, ένα γειτονικό χωριό που είναι χτισμένο στο εσωτερικό ενός απόκρημνου βράχου, λίγο πιο μακριά από τη θάλασσα. Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει και μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, καθώς κατοικείται για χιλιάδες χρόνια. Γνωστή την έκανε το Ασκληπιείο της, το Ιερό της, με το διάσημο για την ακουστική του, και όχι μόνο, Αρχαίο Θέατρο.

Η Αρχαία Επίδαυρος βρίθει αρχαιοτήτων, καθώς στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα χτισμένο το σύγχρονο χωριό βρισκόταν κάποτε και η πόλη της Αρχαίας Επιδαύρου. Από την αρχαία πόλη της Επιδαύρου σώζεται το Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, το οποίο βρίσκεται στη χερσόνησο Νησί. Το θέατρο είναι αφιερωμένο στον θεό Διόνυσο και σύμφωνα με τις επιγραφές εκτιμάται ότι κατασκευάστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. Μετά από 23 αιώνες ζωής, το 1971, άρχισε η ανασκαφή του, ενώ ακόμη και σήμερα εκτελούνται εργασίες για την πλήρη αναστήλωσή του.

Δίπλα από το θέατρο και στον θαλάσσιο χώρο γύρω από το Νησί βρίσκονται ερείπια της αρχαίας πόλης, τα οποία η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έχει φέρει ακόμα στο φως. Στην κορυφή της χερσονήσου και στον προαύλιο χώρου της εκκλησίας της Παναγίας, γνωστή και ως Παναγίτσα του Νησιού, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, είναι εμφανή τα ερείπια από το Κάστρο της αρχαίας πόλης. Ακριβώς απέναντι από το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου βρίσκεται ένα μυκηναϊκό νεκροταφείο με επτά θολωτούς τάφους, ενώ σε μικρή απόσταση από αυτό, και με πρόσβαση από μονοπάτι που συνδέεται με την επαρχιακή οδό Κορίνθου-Θεάτρου, μπορεί κανείς να δει τα ερείπια του Αρχαίου Ναού της Αρτέμιδας.

Από το καλοκαίρι του 1998 στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του Μουσικού Ιουλίου. Πρόκειται για περιορισμένες μουσικές εκδηλώσεις τις οποίες οργάνωνε ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ενώ από το 2002 η οργάνωση των παραστάσεων πέρασε στο Ελληνικό Φεστιβάλ και παρουσιάζονται και θεατρικές παραστάσεις παράλληλα με τις παραστάσεις στο μεγάλο θέατρο της Επιδαύρου. Στο πλαίσιο του Μουσικού Ιουλίου κορυφαίες προσωπικότητες της εγχώριας και διεθνούς μουσικής σκηνής έχουν περάσει από τη Μικρή Επίδαυρο. Παράλληλα με τις μουσικές παραστάσεις διοργανώνεται το Πανηγύρι του Αγροτουρισμού στο λιμάνι της Παλαιάς Επιδαύρου, μια έκθεση από προϊόντα της Επιδαύριας Γης.

Η Αρχαία Επίδαυρος βρίσκεται περίπου δύο ώρες μακριά από την Αθήνα και αποτελεί μία ενδιαφέρουσα επιλογή για weekend break τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες, καθώς πηγαίνοντας εκεί μπορείς να κάνεις τις βουτιές σου, να δεις ιστορικούς χώρους, να απολαύσεις την παραδοσιακή κουζίνα και να παρακολουθήσεις διάφορα καλλιτεχνικά δρώμενα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.