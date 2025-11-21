Επίσκεψη στη Ζάτουνα Αρκαδίας

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Ζάτουνα Αρκαδίας είναι ένα μικρό παραδοσιακό χωριό, που απέχει 4 χιλιόμετρα από τη δημοφιλή Δημητσάνα. Βρίσκεται χτισμένη σε υψόμετρο 1.050 μέτρων πάνω από τον Λούσιο Ποταμό, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, που μαγεύει τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή. Το όνομα του χωριού είναι σλάβικο και σημαίνει «πέρα από το ποτάμι», ή «τόπος που πλημμυρίζει με νερό». Η Ζάτουνα ανέδειξε σημαντικούς αγωνιστές της Επανάστασης του 1821 και επιφανή πρόσωπα στην σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος, ενώ αποτέλεσε και τόπο εξορίας του Μίκη Θεοδωράκη το 1968, όταν η Ελλάδα ήταν υπό το καθεστώς Χούντας.

Εκεί ζουν σήμερα λιγότεροι από 50 μόνιμοι κάτοικοι, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν βρει εκεί το ησυχαστήριό τους.

Μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα η Ζάτουνα ήταν κεφαλοχώρι και αριθμούσε περισσότερους από 1.000 κατοίκους. Όμως, από το 1950 και στο εξής άρχισε σιγά σιγά να ερημώνει, καθώς οι ντόπιοι αναζήτησαν μία καλύτερη τύχη στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό. Με την πάροδο των χρόνων οι δρόμοι άδειασαν, πολλά σπίτια έκλεισαν, όπως και το Δημοτικό Σχολείο του χωριού, στο οποίο σήμερα στεγάζεται το Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας, ένας χώρος πολιτισμού που άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό ήδη από το 2006 και μέσα του φιλοξενεί στιγμές από την εξορία του μεγάλου συνθέτη στο χωριό, αλλά και πολλές από τις επιτυχίες του. Από το καλοκαίρι του 2025 λειτουργεί εκεί και το Ψηφιακό Μουσείο, που προσελκύει επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, από όλη την Ελλάδα.

Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε εξόριστος στη Ζάτουνα από τον Αύγουστο του 1968, μέχρι τον Οκτώβριο του 1969, και μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα έγραψε τις περίφημες Αρκαδίες, συνθέσεις που συνδέουν τη μουσική με τον τόπο, τη μνήμη και την ελευθερία. Μέσα στην εκκωφαντική ησυχία του τόπου ο αείμνηστος συνθέτης μεγαλούργησε και ξετύλιξε αβίαστα το ταλέντο του. Μπορεί να βρίσκονταν μακριά από τα αγαπημένα του πρόσωπα, όμως δεν άφησε το φως μέσα του να σβήσει ούτε δευτερόλεπτο. Μάλιστα, την περίοδο που βρισκόταν στη Ζάτουνα ήρθε πολύ κοντά με τους ντόπιους, ενώ όταν ήρθε η ώρα να φύγει από εκεί, έλεγε διαρκώς πόσο καλοί είναι οι άνθρωποι που ζουν στην Αρκαδία, που δεν τους διαχώριζε σε δεξιούς και αριστερούς, και τους κουβαλούσε για πάντα μέσα του, μέχρι την ύστατη στιγμή. Και κάπως έτσι, το δυσπρόσιτο αυτό χωριό έγινε από τόπος εξορίας δεύτερη πατρίδα για τον Μίκη Θεοδωράκη.

Σε όποια γωνιά του χωριού κι αν σταθείτε σήμερα, η παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη είναι παντού αισθητή, σαν μία αόρατη ενέργεια που απλώνεται πάνω από τους λόφους με τρόπο μαγικό. Οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και πολλοί απόδημοι Έλληνες, ήθελαν να τιμήσουν τον μεγάλο συνθέτη με τη δημιουργία του Μουσείου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη τη Γορτυνία. Δημιούργησαν, λοιπόν, με πολλή αγάπη και μεράκι έναν χώρο πολιτισμού με κεντρικό θέμα τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Αναμνήσεις μιας άλλης εποχής «ξυπνούν» μέσα από τα εκθέματα και παρουσιάζουν το μεγαλείο της τέχνης του σπουδαίου αυτού Έλληνα συνθέτη.



Πηγή: skai.gr

