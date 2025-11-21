Σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνει την εβδομάδα στην Αρκαδία. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σε ένα μικρό ορεινό τόπο της Αρκαδίας, η εξορία έγινε έμπνευση. Η Ζάτουνα, το χωριό που έγινε πατρίδα για τον Μίκη Θεοδωράκη φιλοξενεί σήμερα ένα μουσείο, που έγινε πρόσφατα και ψηφιακό, στο οποίο όλοι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να ταξιδέψουμε σε ένα παρελθόν γεμάτο μουσική, μνήμη, ελευθερία και βαθιά ανθρώπινες στιγμές. Η Ζάτουνα δεν ξέχασε ποτέ τον Μίκη Θεοδωράκη κι εκείνος δεν έπαψε ποτέ να επιστρέφει εδώ. Ένας μικρός τόπος, που φύλαξε μέσα του έναν μεγάλο άνθρωπο. Εκείνον που έβλεπε σε όλους την ίδια ψυχή, την ίδια Ελλάδα.

Σε απομόνωση είναι δεκάδες χωριά στη Δυτική Γορτυνία. Αιτία η εθνική οδός Τρίπολης Πύργου, ένα ορεινό επικίνδυνο δίκτυο με συνεχείς πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις. Οι κάτοικοι ζητούν να γίνει επιτέλους το έργο της παράκαμψης της εθνικής οδού, η μοναδική λύση που θα τους βγάλει από την απομόνωση, όπως λένε, τη στιγμή μάλιστα που βρίσκονται ελάχιστα χιλιόμετρα από τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές όπως η Δημητσάνα και τα Λαγκάδια.

Στην καρδιά της Πελοποννήσου, λίγο έξω από την Τρίπολη, απλώνονται δεκάδες στρέμματα γης. Γης καλλιεργήσιμης, γης γόνιμης... μα εγκαταλελειμμένης. Συνταξιούχος αγρότης καλλιεργούσε κοντά στα 55 στρέμματα για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Σήμερα, τα προσφέρει δωρεάν και μετά από μια δεκαετία αναζήτησης, βρέθηκαν μόνο δύο άνθρωποι να συνεχίσουν την καλλιέργεια σπάνιας κι εξαιρετικής ποικιλίας μήλου με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης delicious πιλαφά.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.40, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.