Lonely Planet: Η Αλόννησος στα 23 καλύτερα μέρη του κόσμου για solo travelers

Την τρίτη θέση κατέχει η Αλόννησος στο νέο κατάλογο που δημοσίευσε το Lonely Planet με τους 23 προορισμούς του πλανήτη που προσφέρονται για όσους ταξιδεύουν μόνοι.

Όπως αναφέρει το δημοφιλές ταξιδιωτικό ειδησεογραφικό μέσο, «ο σωστός σχεδιασμός ενός ταξιδιού χωρίς συνοδοιπόρους δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία αλλά έχει εξελιχθεί σε τέχνη. Με την τάση του solo travelling να αποκτά συνεχούς νέους υποστηρικτές, το 2025 θα είναι μια εξαιρετική χρονιά για ταξίδια αυτής της κατηγορίας». Ο διεθνής ιστότοπος θεωρεί παράγοντα - κλειδί για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος την προσεκτική επιλογή του προορισμού και στη συνέχεια προτείνει τα καταλληλότερα μέρη μετά από έρευνα ειδικών. Σημειώνεται ότι ο κατάλογος του Lonely Planet περιλαμβάνει την Ισλανδία, τη Λισαβόνα και την Αλόννησο στις τρεις πρώτες θέσεις.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Χάλκινη Ακτή της Ιρλανδίας, το Μόναχο, η Σίκκιμ της Ινδίας, η Τσιάνγκ- Μέι στην Ταϋλάνδη, το Βιετνάμ, η Σιγκαπούρη και το Ουζμπεκιστάν, ενώ η λίστα ολοκληρώνεται με προορισμούς από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, το Πόρτο Ρίκο, το Μεξικό, το Μπελίζ, τον Ισημερινό, το Περού, τη Νότιο και Δυτική Αφρική, τις Φιλιππίνες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Σύμφωνα με το Lonely Planet, «η Αλόννησος αποκαλύπτει μοναδικές φυσικές ομορφιές "ντυμένες" από πευκοδάση και τυρκουάζ νερά. Η απουσία μαζικού τουρισμού δίνει μια ευχάριστα φιλόξενη ατμόσφαιρα που συνάδει με τον αργό χαλαρωτικό ρυθμό ζωής, τα σοκάκια, τα μονοπάτια, τα ξωκλήσια και τη γραφική Παλιά Αλόννησο. Στην Αλόννησο ξεχωρίζουν το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο ως ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης αλλά και το ναυάγιο της Περιστέρας που αποτελεί ένα εξαιρετικό υποβρύχιο μουσείο».

Μάλιστα, ενόψει της νέας σεζόν οργανώθηκαν από τον Δήμο Αλοννήσου με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, προγραμματισμένες επαφές στη διεθνή έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο που ενώσεις ταξιδιωτικών συντακτών και επαγγελματιών, εκπρόσωποι τουριστικών φορέων και δημοσιογράφοι διεθνών μέσων έδειξαν το ενδιαφέρον τους σχετικά με τις δυνατότητες του προορισμού και τις ειδικές μορφές τουρισμού.

«Το νησί μας προσελκύει ένα μεγάλο εύρος ταξιδιωτών, οικογένειες, ζευγάρια, μεμονωμένους επισκέπτες και παρέες, που νιώθουν την Αλόννησο σπίτι τους και απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες, μοναδική φύση, ανεπιτήδευτη φιλοξενία, τοπική κουζίνα, γαλαζοπράσινα νερά, χαλάρωση, θετική ενέργεια και μοναδικές δραστηριότητες. Η ποιότητα και η αυθεντικότητα της Αλοννήσου εκπλήσσουν ευχάριστα Έλληνες και ξένους επισκέπτες σε μια εποχή που η μαζικότητα και ο υπερτουρισμός έχουν κάνει την εμφάνιση τους σε πολλούς προορισμούς» επισημαίνει ο Δήμαρχος Αλοννήσου, Παναγιώτης Αναγνώστου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.