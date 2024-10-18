Πρωταγωνιστεί η Αλόννησος σε κατάλογο με τους ποιοτικούς Ελληνικούς προορισμούς χωρίς μαζικό τουρισμό, ανακοίνωσε ο ιστότοπος Generationvoyage.fr. Μετά από έρευνα των προτιμήσεων των αναγνωστών της δημοφιλούς γαλλικής ιστοσελίδας με κριτήρια την ποιότητα υπηρεσιών, την ηρεμία, το εύρος επιλογών και την ποικιλία εναλλακτικών δραστηριοτήτων δημοσιεύθηκε κατάλογος που περιλαμβάνει νησιωτικούς προορισμούς από όλη την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το μέσο, «φωλιασμένη στο αρχιπέλαγος των Σποράδων, η Αλόννησος είναι ένας πραγματικός παράδεισος για τους λάτρεις των καταδύσεων. Το νησί αποτελεί την "καρδιά" ενός εκ των μεγαλύτερων φυσικών θαλάσσιων πάρκων της Ευρώπης. Το υποθαλάσσιο τοπίο της Αλοννήσου είναι εντυπωσιακό με το μυστηριώδες αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας και την εξαιρετική θαλάσσια βιοποικιλότητα. Στη στεριά, το νησί διατηρεί την αυθεντική του γοητεία με πευκοδάση, σπιτάκια με κόκκινες στέγες, γραφικά ψαροχώρια ενώ στο λιμάνι του, το Πατητήρι, ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει.

Η Χώρα, η ιστορική πρωτεύουσα, εντυπωσιάζει με τα γραφικά σοκάκια και τη θέα που "κόβει" την ανάσα. Την παράσταση "κλέβουν" οι πανέμορφες παραλίες και τα νησάκια του Πάρκου».

Η λίστα του generationvoyage.fr συμπληρώνεται με τη Χίο, τα Κύθηρα, την Ιθάκη, την Κέα και την Πάτμο. «Στοχεύουμε σε ομάδες με ειδικά ενδιαφέροντα όπως τους αυτοδύτες που επιστρέφουν στην Αλόννησο ξανά και ξανά γοητευμένοι τόσο από τον υποβρύχιο πλούτο, όσο και από την αυθεντική φιλοξενία που προσφέρει ο προορισμός» αναφέρει ο πρόεδρος της Επιτροπης Τουρισμού του Δήμου Αλοννήσου και τουριστικός πρακτορας, Διογένης Θεοδώρου. Σημειώνεται πως σε όλο το 2024 ο Δήμος Αλοννήσου υλοποιεί δράσεις για την ανάδειξη του προορισμού σε επιλεγμένα μέσα και ταξιδιωτικά blogs σε αγορές όπως Ελλάδα, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Σκανδιναβία, Γαλλία, Ολλανδία και άλλες χώρες.

