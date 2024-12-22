Ακρόπολη Σερρών: Ζεστά ιγκλού και ένα μεγάλο υπαίθριο τζάκι περιμένουν τον Αϊ-Βασίλη

Το μεγάλο υπαίθριο τζάκι στην Ακρόπολη των Σερρών καίει ασταμάτητα, καταβροχθίζοντας ένα ένα τα μεγάλα ξερά ξύλα. Εκεί θα ζεσταθούν οι τάρανδοι του Αϊ-Βασίλη, όταν θα φτάσει στις Σέρρες για να ξεκουραστεί από το μεγάλο του ταξίδι. Οι προετοιμασίες της χριστουγεννιάτικης πολιτείας ξεκίνησαν πολύ νωρίς, με το άναμμα του δέντρου στις 4 Δεκεμβρίου να σηματοδοτεί πως όλα θα είναι έτοιμα για την υποδοχή του αγαπημένου αγίου των παιδιών, αλλά και των μεγάλων.

Τα ξωτικά ρίχθηκαν στη δουλειά προκειμένου να ετοιμάσουν το σπίτι του, το ταχυδρομείο, το εργαστήριο των δώρων, το μπισκοτόσπιτο και πολλές άλλες μικρές και μεγάλες κατασκευές. Χιλιάδες λαμπάκια φώτισαν την απόκοσμη νύχτα, με τον 18μετρο «Πύργο του Ορέστη» να στέκει κι αυτός φωτεινός φρουρός της χριστουγεννιάτικης πολιτείας στην αρχαία και βυζαντινή Ακρόπολη των Σερρών, που είναι χτισμένη πάνω στον λόφο Κουλά, το πιο ψηλό σημείο της πόλης που φαίνεται από κάθε σπίτι, αλλά και κάθε διαμέρισμα στις Σέρρες. Το μικρό αυτό «μαγικό χωριό», με τα φωτεινά, ζεστά ιγκλού, αλλά και τους χώρους ανάπαυσης και διασκέδασης όλων των καλεσμένων, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την πατρίδα του Αϊ-Βασίλη, τη μικρή πόλη Ροβανιέμι στη φινλανδική Λαπωνία.

Εμπνευστής του χωριού του Αϊ-Βασίλη είναι ο ιδιοκτήτης του δημοτικού αναψυκτηρίου στον Κουλά, Χαράλαμπος Τσιλιακούδης. «Το χριστουγεννιάτικο χωριό στην Ακρόπολη Σερρών πήρε "σάρκα και οστά" για πρώτη φορά το 2013. Ο λόφος Κουλά, πέραν του δημοτικού φωτισμού έπρεπε αυτές τις γιορτινές μέρες να είναι λαμπερός για να προσελκύσει τον Άγιο Βασίλη να έρθει και στις Σέρρες», εξηγεί ο ίδιος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Τα πρώτα χρόνια χρησιμοποιήθηκαν παλιά ξύλινα σπιτάκια του δήμου που ήταν πεταμένα και σάπιζαν στα εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα. Με την άδεια του δήμου, τα πήραμε, τα συντηρήσαμε και αρχίσαμε να τα δίνουμε μορφή. Με το πέρας των χρόνων και την προσέλκυση όλο και περισσότερων παιδιών, όλες οι κατασκευές έγιναν από την αρχή», λέει ο κ. Τσιλιακούδης, ο οποίος αψήφησε το μεγάλο κόστος και έκανε το όνειρό του πραγματικότητα.

Το χριστουγεννιάτικο χωριό στην Ακρόπολη των Σερρών είναι δωρεάν προσβάσιμο για όλους τους επισκέπτες του, μικρούς και μεγάλους. Τα απογεύματα, μαθητές δημοτικών σχολείων, με τις οδηγίες έμπειρου σεφ, παρασκευάσουν στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής τα δικά τους σοκολατένια μπισκοτόγλυκα, ενώ συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες των ξωτικών. Από την άλλη, οι «παραμυθολαλίτσες» ...ζωντανεύουν τον μαγικό κόσμο των παραμυθιών σε όλους τους λιλιπούτειους επισκέπτες του χριστουγεννιάτικου χωριού. Περισσότερα από 100.000 λαμπάκια αναβοσβήνουν τα φωτάκια τους καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών, ενώ το στολισμένο δέντρο των ευχών δείχνει όλους τους προορισμούς που θα ακολουθήσει ο Αϊ-Βασίλης από τις Σέρρες σε όλη την υφήλιο.

«Σκοπός όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι να ζήσουν όμορφες στιγμές μικροί και μεγάλοι. Αυτό, άλλωστε, είναι και το μεγαλύτερο δώρο του Αϊ-Βασίλη, που βρίσκεται ζωντανός στην καρδιά όλων», καταλήγει ο κ. Τσιλιακούδης, που φορά ακόμη και ο ίδιος τη στολή ταράνδου προκειμένου να συμμετέχει διαδραστικά σε όλες τις εκδηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

